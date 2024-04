Plus agressifs et plus durs, les Knicks remontent la pente

Sur une série de trois victoires de rang (Cleveland, Atlanta puis Charlotte), les Knicks ont retrouvé des couleurs depuis une semaine, à tel point qu’ils sont de retour à l’équilibre (13 victoires pour 13 défaites) et, surtout, dans le Top 8 de la conférence Est, à distance raisonnable du Top 4 (un match et demi de retard).

La raison de cette embellie collective est très simple : les joueurs de New York jouent dur et ils se sont (enfin) mis à défendre, ne concédant que 81, 89 puis 102 points lors de leurs trois derniers succès. Eux qui encaissaient plus de 116 unités par rencontre jusqu’à la semaine dernière…

« C’est vraiment pour ça que l’on gagne des matchs », jugeait ainsi Julius Randle cette nuit, très en forme depuis deux matchs : 34 points, 17 rebonds et 5 passes, puis 33 points et 7 rebonds. « On joue juste dur, vraiment dur, on rattrape les erreurs des autres et on ne se soucie pas de si quelqu’un se prend un panier [sur la tête] », appuyait Quentin Grimes, intégré au cinq new-yorkais depuis trois semaines.

La jeunesse au pouvoir

Symbole de la combativité retrouvée des Knicks, qui prennent désormais leur pied ensemble : cette action de Miles McBride dans le quatrième quart-temps face aux Hornets, qui a plongé au sol pour récupérer le ballon avant de servir RJ Barrett, qui a pu marquer dans la foulée et valider en quelque sorte la victoire de l’équipe.

« J’adore les actions comme ça », se réjouissait après coup Tom Thibodeau, tout simplement fan de l’abnégation de son jeune joueur. « Quand quelqu’un fait un gros effort de la sorte, ça ne peut que souder et inspirer toute l’équipe. Si vous ne réussissez pas à vous enthousiasmer pour ce type d’actions, alors vous ne pourrez vous enthousiasmer pour rien. [Les gars] donnent de leur personne, ils se battent admirablement. »

Pour l’heure, les choix forts de l’entraîneur de New York sont payants, lui qui a décidé d’écarter en un mois Derrick Rose, Evan Fournier et Cam Reddish de sa rotation, pour mieux injecter de la jeunesse et du sang neuf à son groupe. Avec Quentin Grimes et Miles McBride donc, mais aussi Jericho Sims, en plus de l’habituel Immanuel Quickley.

« On peut le voir, ils ont joué agressif tout au long du match et ils ont beaucoup à voir là-dedans », déclarait d’ailleurs RJ Barrett, l’autre pépite de la franchise new-yorkaise. « À chaque match, l’autre équipe connaît une soirée compliquée au scoring et cela nous aide énormément. »

Cela demandera évidemment confirmation, contre Sacramento, Chicago (par deux fois) puis Indiana d’ici la semaine prochaine, mais ces Knicks à la rotation réduite semblent sur la bonne voie.