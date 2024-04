Fataliste, Cam Reddish accepte à son tour sa mise à l’écart

En même temps que Derrick Rose, et comme Evan Fournier avant lui, Cam Reddish a appris de la bouche de Tom Thibodeau qu’il ne faisait désormais plus partie de ses plans. Depuis deux matches, l’ailier de New York est donc bloqué sur le banc.

La situation a été clairement annoncée il y a quelques jours, mais le joueur n’a pas eu d’explication précise.

« C’est comme ça, j’imagine », a-t-il simplement commenté après la victoire des Knicks face aux Hawks, pour SNY. « J’ai très vite appris sur le business de la ligue et encore plus dans cette quatrième année en NBA. On va faire avec ce que le coach a dit. C’est ainsi. »

Tom Thibodeau préfère dorénavant miser sur Quentin Grimes. Ce dernier lui a bien rendu cette confiance avec 23 points contre Atlanta et une défense remarquée sur Trae Young. « Il a le truc pour ça en défense. Il fait beaucoup d’efforts », explique le coach pour le New York Post. « Il s’entraîne comme il joue. C’est un rat de gymnase : il arrive tôt, il repart tard. C’est un gros compétiteur. »

Cam Reddish, qui tournait encore à 15.4 points de moyenne sur cinq matches dans la seconde partie du mois de novembre, pensait pourtant avoir fait sa place, en profitant justement de la mise à l’écart d’Evan Fournier.

« J’ai fait ce que je pouvais avec mes qualités, des deux côtés du terrain », estime l’ancien des Hawks. « Mais tout cela me dépasse, je n’ai pas le contrôle là-dessus, peu importe ce que je fais sur le parquet. Mon rôle ne dépend pas que de moi. Je fais ce qu’on me dit de faire. »

Un départ qui se prépare ? « Vous en savez plus que moi »…

Comme pour le MVP 2011, Cam Reddish est donc désormais sur le départ. The Athletic le confirmait récemment, à la surprise du joueur. « Vous en savez plus que moi », confesse-t-il devant les journalistes qui lui parlent d’un possible transfert qui serait discuté entre ses agents et la franchise. Les dirigeants des Knicks auraient déjà été à l’écoute des offres concernant Cam Reddish lors de la « trade deadline » de la saison passée et encore durant l’intersaison.

Cédé par les Hawks et pensant se relancer à New York, l’ancien de Duke n’a pas réussi à s’imposer chez les Knicks, n’étant bon que par courtes séquences. Nate McMillan n’imaginait pas un divorce aussi rapide.

« Oui, je pensais que ça pourrait fonctionner avec Thibodeau », confirme-t-il à ESPN. « Car je sais qu’il est très porté sur la défense et Cam, quand il était avec moi, aimait défendre. Il a beaucoup de potentiel, c’est un bon jeune joueur. »

Pour le faire venir, les Knicks avaient transféré Kevin Knox et un premier tour de Draft. Une contrepartie que la franchise de New York ne peut guère espérer désormais avec un Cam Reddish bloqué sur le banc, qui plus est en fin de contrat à l’issue de la saison.

Cam Reddish Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 ATL 58 27 38.4 33.2 80.2 0.6 3.1 3.7 1.5 2.3 1.1 1.7 0.5 10.5 2020-21 ATL 26 29 36.5 26.2 81.7 0.9 3.2 4.0 1.4 2.6 1.3 1.3 0.4 11.2 2021-22 * All Teams 49 21 40.4 35.9 90.2 0.5 1.6 2.1 1.0 1.2 1.0 1.2 0.3 10.1 2021-22 * ATL 34 23 40.2 37.9 90.0 0.6 1.9 2.5 1.1 1.3 1.0 1.3 0.3 11.9 2021-22 * NYK 15 14 41.5 25.8 90.6 0.3 1.1 1.4 0.7 1.0 0.8 0.9 0.3 6.1 2022-23 * All Teams 40 25 44.6 31.3 85.3 0.5 1.8 2.2 1.4 1.8 1.0 1.2 0.4 9.7 2022-23 * NYK 20 22 44.9 30.4 87.9 0.4 1.2 1.6 1.0 1.6 0.8 0.8 0.4 8.4 2022-23 * POR 20 28 44.3 31.8 83.3 0.6 2.3 2.9 1.9 2.0 1.2 1.6 0.3 11.0 2023-24 LAL 46 21 39.0 33.3 75.9 0.6 1.5 2.1 1.0 1.4 1.0 0.7 0.3 5.5 Total 219 24 39.8 32.4 83.3 0.6 2.2 2.8 1.3 1.8 1.0 1.2 0.4 9.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.