Une offre de rachat à 3 milliards de dollars pour les Suns

Alors que Floyd Mayweather est en contact avec la NBA pour s’offrir une franchise NBA, le Wall Street Journal rapporte que la ligue a reçu une première proposition concrète de rachat des Suns (et du Mercury) mis en vente par Robert Sarver.

Deux investisseurs en capital-risque ont ainsi fait une offre de 3 milliards de dollars pour racheter les deux franchises, et derrière cette proposition, on trouve Jack Selby, le DG de Thiel Capital, et Jason Pressman, DG de Shasta Ventures.

L’offre de 3 milliards de dollars pourrait également inclure un financement à titre personnel de Daniel Thiel, le fondateur de PayPal, dont les positions pro-Trump ont beaucoup fait parler ces dernières années. Selon le quotidien new-yorkais, d’autres fonds d’investissement privés et des fonds souverains, désormais autorisés par la NBA, seraient inclus dans la proposition.

Ces investisseurs auraient d’ailleurs rencontré la direction des Suns ce mercredi, et du côté de la franchise, Robert Sarver a une priorité : que la franchise reste à Phoenix.

« Je pense qu’il veut vraiment trouver quelqu’un qui aime l’Arizona, qui veut garder (les Suns) en Arizona et qui est engagé envers les fans et la communauté » rapporte Sam Garvin, son bras droit. Ce dernier précise qu’il ne veut pas devenir propriétaire majoritaire de la franchise, mais qu’il souhaite, si besoin, garder ce rôle de dirigeant.

« Si je devais faire partie du nouveau groupe qui l’achète, je voudrais avoir le même rôle, sinon je ne serais pas impliqué. Je peux aider à y ajouter de la valeur, à améliorer l’équipe, à augmenter les revenus, à donner au secteur basket plus d’argent pour continuer à avoir un succès durable et à obtenir plus de joueurs. Mais, je ne voudrais pas être le patron comme l’était Robert ».

Le Wall Street Journal précise que la NBA aurait reçu d’autres offres de rachat, et un second tour de table est prévu en janvier.