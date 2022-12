La NBA autorise les fonds de pension et les fonds souverains à entrer dans le capital de ses franchises

Alors que le prix des franchises NBA continue d’enfler, la ligue s’ouvre à de nouveaux formes d’investissements, capables de suivre cette inflation. En 2020, la NBA avait ainsi été la première ligue professionnelle du sport US à autoriser le capital-investissement pour ses franchises.

Selon Sportico, la ligue d’Adam Silver va aller encore plus loin puisqu’elle va bientôt autoriser des fonds de pension, des fonds souverains et des fonds de dotation à investir dans ses clubs.

Ces structures d’investissement géantes brassent des milliards de dollars mais la NBA impose des limites. Ainsi, une franchise ne pourra pas vendre plus de 30% de son capital à ces divers fonds, et un fonds ne pourra pas posséder plus de 20% d’une équipe. Un fonds ne pourra pas non plus investir dans plus de cinq clubs différents.

Pourquoi ces précautions ? D’abord parce que ces fonds (de pension, souverains ou de dotation) sont des gestionnaires d’actifs, qui investissent « dans une logique de garantie des revenus futurs » et que si un fonds prenait le contrôle exécutif d’un club, sa logique de gestion serait avant tout économique, afin de garantir une croissance de la valeur du club et ainsi préserver un retour sur investissement, et pas sportive.

Ensuite parce que les fonds souverains sont souvent gérés par des États (Norvège, Chine, Emirats arabes unis, Koweït, Qatar…) et que la NBA a intérêt se protéger des investissements « politiques ».

Sportico rappelle tout de même que MLSE, la compagnie qui gère notamment les Raptors, a longtemps eu dans son capital le fonds de pension qui gérait la retraite des enseignants de l’Ontario.