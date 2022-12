Brittney Griner a repris l’entraînement

Libérée la semaine dernière dans un échange de prisonniers après neuf fois en prison en Russie, Brittney Griner s’est entraînée dimanche pour la première fois depuis son départ des Etats-Unis en février. Selon son agente, la joueuse du Mercury s’est contentée d’une courte séance, et ESPN rapporte que son premier tir a été un dunk.

Actuellement à San Antonio où elle subit une batterie de tests physiques et psychologiques avec des médecins de l’armée US, la joueuse y restera jusqu’à nouvel ordre, et rien ne dit qu’elle reprendra sa carrière.

« Si elle veut jouer, ce sera à elle de l’annoncer » prévient Lindsay Kagawa Colas. « Elle a les vacances pour se reposer et décider de la suite sans aucune pression. Elle va vraiment bien. Il semblerait qu’elle ait encaissé tout ça de manière incroyable ».

Pas de retour à la vie normale

Toujours selon son agente, Brittney Griner a prévu de parler à la presse cette semaine, et pour l’instant, elle est dans un hôtel, avec son épouse Cherelle, et des membres de sa famille. Samedi, c’est son père qui est venu lui rendre visite sur la base américaine.

Lorsqu’elle sera autorisée à quitter ce camp, ce n’est pas certain qu’elle retourne immédiatement à Phoenix. « Pour l’instant, il n’y a pas de calendrier pour son retour. Elle se réinsère dans un monde qui a changé pour elle. D’un point de vue purement sécuritaire, elle ne pourra pas se déplacer dans le monde comme elle le faisait auparavant. Elle n’avait pas demandé à vivre ça, mais je pense qu’elle va tenter d’utiliser sa renommée pour faire le bien. »

Brittney Griner envisagerait ainsi de militer activement pour la libération des citoyens et citoyennes américains emprisonnés injustement à l’étranger, comme justement Paul Whelan, ce militaire détenu en Russie depuis quatre ans pour espionnage. Son nom avait été évoqué dans l’échange de prisonniers, mais la Russie a refusé.