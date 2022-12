Betclic Élite | En prolongation, Monaco fait exploser Victor Wembanyama et les Mets 92

Disputée sous les yeux du célèbre acteur Michael Douglas, cette affiche entre Monaco, leader de Betclic Élite, et Boulogne-Levallois, son dauphin, a tenu toutes ses promesses au palais des sports Marcel-Cerdan. C’est finalement la plus expérimentée des deux équipes, à savoir la Roca Team, qui est repartie des Hauts-de-Seine avec la victoire, après prolongation (95-82) !

Un succès que les coéquipiers de l’excellent Élie Okobo (28 points, 5 rebonds, 6 passes) sont allés chercher au forceps, eux qui ont su résister à un Victor Wembanyama fidèle à lui-même (27 points, 11 rebonds, 3 interceptions) pour progressivement renverser les Mets 92, pourtant en tête pendant la quasi totalité de cette rencontre. Avant d’exploser fort logiquement devant les assauts monégasques dans les cinq minutes de temps supplémentaire…

Les hommes de Vincent Collet pourront ainsi nourrir quelques regrets, car ils avaient parfaitement entamé ce match (26-13 après un quart-temps), en profitant de la maladresse de Monaco et d’un très bon « Wemby », bien épaulé par Tremont Waters.

Les joueurs de Sasa Obradovic, trop dispendieux avec le ballon, ont ensuite tenté de recoller dans les deux périodes suivantes, mais leur incapacité à convertir des shoots de loin, couplée à la domination de Victor Wembanyama côté francilien, les empêchait de revenir au contact et descendre sous la dizaine de points d’écart.

Jusqu’à ce quatrième quart-temps, qui a vu Élie Okobo et ses coéquipiers ne plus perdre la balle et continuer d’aller sur la ligne des lancers-francs, tout en convertissant quelques paniers bienvenus à 3-pts. À l’aise sous pression, grâce à Okobo donc, mais aussi Mike James, Donatas Motiejunas, Yoan Makoundou ou encore Matthew Strazel, la Roca Team n’a cessé de grignoter son retard, tandis que « Wemby » ne pesait presque plus en attaque à cause de la défense adverse.

Malgré Tremont Waters et Hugo Besson, Boulogne-Levallois a été contraint d’aller en prolongation, où l’expérience de l’armada monégasque a fait toute la différence de chaque côté du terrain : 19-6 en cinq minutes, pour un 95-82 à l’arrivée ! C’est la deuxième défaite de rang des Mets 92, désormais 3e de Betclic Élite, alors que Monaco décroche une quatrième victoire d’affilée et conforte sa place de leader du championnat de France.

