Gregg Popovich simplement heureux de former des jeunes

Le 10 décembre 1996, Gregg Popovich s’asseyait pour la première fois sur le banc des Spurs. Alors GM, il avait décidé de prendre la place de Bob Hill, et il ne savait pas encore qu’il deviendrait l’un des plus grands coaches de l’histoire par sa longévité, son nombre de victoires accumulées et bien sûr ses cinq titres de champion NBA. Vingt-six ans plus tard, et alors que son équipe est en pleine phase de reconstruction, ses joueurs lui ont offert une victoire surprise à Miami.

« On a gagné, et c’est ce que j’apprécie le plus » a réagi Coach Pop’ à propos de ce « cadeau ». En 1996, les Spurs avaient remporté 17 matches sur 64 avec Popovich à leur tête, et ils finiront la saison avec 20 victoires en 82 rencontres. Quelques semaines après la fin de la saison régulière, ils sélectionneront Tim Duncan avec le 1er choix de la Draft. On connait là suite…

Le plaisir de poser les fondations d’une carrière

« La responsabilité est vraiment d’essayer de créer une base pour chacun afin qu’ils puissent tous faire carrière, d’une manière ou d’une autre », explique Popovich à propos de son travail de formateur. « Peu importe si c’est avec les Spurs ou une autre équipe. Ce sont tous de très jeunes jeunes et ils méritent cette opportunité d’être dans un environnement où ils peuvent apprendre et avoir une bonne base pour aller de l’avant. C’est là que se situe le plaisir ».

Cette nuit, à Miami, ce sont Devin Vassell par ses deux tirs dans le « money time », Romeo Langford avec son record en carrière ou la paire Collins-Bassey en défense sur Bam Adebayo qui ont confirmé qu’il y avait suffisamment de talent à San Antonio pour grappiller des victoires, et apprendre à gagner. De quoi susciter l’admiration d’Erik Spoelstra,

« Je n’ai même pas montré leur bilan à notre équipe » raconte le coach de Miami. « C’est juste trop dangereux… Ils jouent comme d’habitude… Ils sont vraiment compétitifs et ils jouent super vite, que ce soit sur le demi-terrain ou sur le terrain. Ils font tout à fond. Nous avons beaucoup de respect pour les Spurs pour des raisons évidentes. Au fil des années, ils développent de bonnes habitudes. Pop’ fait en sorte que ces gars soient constamment prêts et en alerte. »