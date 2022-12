Kemba Walker savoure son retour sur les parquets

C’est sans doute la seule bonne nouvelle de la nuit pour Dallas, qui a pris une belle rouste face aux Bulls. En l’absence de Luka Doncic, Kemba Walker a eu le bonheur de fouler à nouveau le parquet.

Vingt minutes de bonheur qu’il a savourées à leur juste valeur, pour un bilan encourageant de 8 points (à 2/5 au tir) 5 passes décisives, 2 rebonds et 1 contre. Après la rencontre, le meneur vétéran a partagé sa joie d’avoir pu retrouver les terrains après 297 jours sans participer à un match NBA.

« Je me sens bien, j’étais à la maison il y a encore quelques semaines. Je me sens vraiment bien, c’est vraiment gratifiant d’être de retour », a-t-il déclaré, ajoutant que cette première sous ses nouvelles couleurs de Dallas avait été accompagnée d’un peu de stress. « Une fois que j’ai vu mon premier tir rentrer, la nervosité est partie (…). C’est vraiment un super sentiment. J’ai travaillé dur pour revenir à ce niveau ».

Une association avec Luka Doncic envisageable

Jason Kidd aussi a apprécié la prestation du remplaçant de Facundo Campazzo. Son œil de coach a ainsi remarqué que Kemba Walker a été l’un des seuls à terminer ce « blowout » avec un +/- (évolution du score lorsqu’un joueur est sur le terrain) positif. Loin d’être un mince exploit !

« Je pense que Kemba a fait du bon travail en nous organisant offensivement et défensivement », a-t-il souligné. « À y regarder de plus près, il n’y avait que deux gars qui étaient dans le positif, et il était l’un d’eux, avec Reggie Bullock. Dans un match comme ça, c’est presque impossible à faire, mais ces deux-là étaient en positif, donc Kemba a fait du très bon travail ».

Le coach a glissé qu’il pourrait associer Kemba Walker avec Luka Doncic sur les postes arrières, comme le Slovène le fait en ce moment avec Spencer Dinwiddie, et comme Kemba Walker a pu le faire avec Marcus Smart à Boston.

« Nous aurons l’occasion de voir ces deux-là jouer ensemble, c’est tôt dans la saison donc il nous reste beaucoup de matchs à jouer. Quand Luka reviendra, j’espère que nous pourrons faire jouer ces deux-là ensemble sur le parquet », a-t-il ajouté en essayant donc de retenir le positif de cette déculottée reçue dans l’Illinois.