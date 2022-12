L’équation à une inconnue des Warriors

La semaine qui vient de s’écouler en dit long sur la saison des Warriors. Lundi, ils ont perdu contre des Pacers diminués, incapables d’arrêter le rookie Andrew Nembhard. Mercredi, ils se sont écroulés à Utah en commettant trois grosses erreurs dans les vingt dernières secondes, dont deux défensives. Mai samedi, ils ont asphyxié les Celtics, qui possèdent la meilleure attaque de l’histoire de la NBA après 25 matchs, en livrant leur meilleure performance défensive collective de la saison.

« Notre plus grand défaut pour le moment, c’est notre défense, » disait d’ailleurs Steve Kerr avant la rencontre face aux Celtics. « Nous avons toujours eu une bonne défense mais cette saison ce n’est pas le cas. »

Si le festival offensif de Golden State, mené par le poignet et les mouvements incessants de Stephen Curry, fait toujours les gros titres, le socle de l’identité des Warriors passe avant tout par une défense solide. C’est elle qui leur permet de courir et de punir leurs adversaires en transition.

« Quand vous êtes impliqués en défense, vous faites attention à tous les détails qui ont un impact sur le match, votre vis à vis et les différents défis que vous devez relever, etc » expliquait Stephen Curry après la rencontre. « Et en général, vous êtes récompensés de l’autre côté avec un bon rythme en attaque et vous devez juste mettre dedans. Et on sait qu’on peut le faire. »

Klay Thompson montre l’exemple

Aucune équipe ne peut espérer remporter le titre sans une défense du Top 10 de la ligue, les hommes de Steve Kerr sont bien placés pour le savoir. Pour cela, ils ont besoin de rigueur, de concentration, d’intensité, et d’effort. C’est de cette façon qu’ils ont terrassé les Celtics en juin dernier, mais cette saison ces quatre éléments font rarement leur apparition en même temps. Cette nuit, la différence était flagrante.

« On les connait forcément bien mais nous étions tous ultra concentrés dès l’entre-deux et pendant 48 minutes, » notait Jordan Poole en parlant de l’effort défensif contre les Celtics. « Ça confirme qu’on peut enchainer les efforts et être rigoureux, en particulier après les deux derniers matchs, et le résultat est bien différent. »

Comme un symbole, c’est Klay Thompson, critiqué pour sa baisse de régime de ce côté du terrain cette saison, qui a donné le ton en volant la balle dans les mains de Jayson Tatum dès les premières minutes, avant de le contrer sur la planche sur l’action suivante. Le Splash Brother a été actif et agressif pendant tout le match, et tous ses coéquipiers se sont mis au diapason. Que ce soit Draymond Green et Kevon Looney en deuxième rideau, ou Donte Di Vincenzo et Jonathan Kuminga en sortie de banc, les Warriors ont défendu avec une force et une constance qu’il n’avait pas encore montrées cette saison.

Un calendrier très compliqué

La question est maintenant de savoir s’ils peuvent non seulement enchainer, mais enchainer loin du Chase Center. Cette saison, selon NBA.com, ils ont une évaluation défensive de 106,1 points par 100 possessions à domicile, soit 1 point de mieux que la meilleure défense actuelle de la NBA, et de 119,2 points à l’extérieur, soit un point de plus que la pire défense de la ligue !

« On avait besoin d’un match comme ça, » avouait un Steve Kerr soulagé par la performance de son équipe. « On progresse depuis quelques semaines mais les résultats n’ont pas forcément suivi, et battre Boston, qui a été tellement dominant cette saison, est important. C’est un pas dans la bonne direction. »

Leur manque de régularité défensive s’apprête à passer le test le plus révélateur de leur saison. Les Warriors embarquent en effet pour un road trip de neuf jours où ils joueront six matchs, dont quatre contre des équipes du Top 6 à l’Est, avec deux back-to-back !

Si leur défense tient le coup, les Warriors pourront enfin enchainer. Si elle continue d’être en dents de scie, ils rentreront dans la Baie avec plusieurs matchs sous les 50% de victoires.

Propos recueillis à San Francisco.