Touché par des problèmes de santé, Larry Brown prend du recul

Depuis l’été 2021, Larry Brown est l’assistant de Penny Hardaway à Memphis en NCAA. Néanmoins, en octobre, il avait pris du recul, et c’est encore le cas en cette fin d’année.

Le coach des Tigers a confirmé que Larry Brown devait gérer des problèmes de santé, qui ne semblent pas considérés comme sérieux mais qui vont tout de même l’éloigner des parquets un certain temps.

« On souhaite un prompt rétablissement à Coach Brown », déclare Penny Hardaway. « L’avoir avec nous depuis un an et demi a été précieux pour nos athlètes et pour moi. On espère le meilleur pour lui. »

Véritable légende du coaching, Hall of Famer depuis 2002, Larry Brown (82 ans) reste le seul entraîneur de l’histoire à avoir remporté le titre NCAA, en 1988 avec Kansas, et le titre NBA, avec les Pistons en 2004.