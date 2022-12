Joel Embiid ne veut pas parler de son avenir international pour le moment

Joel Embiid participera-t-il aux prochaines échéances internationales ? Et si oui, sous quel maillot ? Ces questions occupent les esprits d’un paquet d’observateurs, côté français et américain. Depuis que le pivot camerounais a été naturalisé dans les deux pays cet été, Team USA et l’Équipe de France aimeraient beaucoup pouvoir s’offrir ses services, pour les Jeux olympiques de Paris notamment.

Mais l’intéressé n’a pas la tête à ça. Publiquement du moins. Lorsque Marc Stein s’est glissé dans le vestiaire des 76ers pour lui poser la question, sa réponse a été limpide : « Je ne veux pas parler des questions internationales. »

Pourquoi une telle réticence à l’évoquer, alors que Rudy Gobert lui a récemment rappelé, indirectement, les règles collectives en vigueur chez les Bleus ? « Parce que c’est la saison NBA. Je suis concentré sur le fait qu’on s’améliore collectivement, et moi en tant que joueur. Je suis concentré sur le fait d’arriver en playoffs et d’y faire quelque chose. Je m’inquiéterai du reste plus tard. »

Autrement dit, c’est « pour l’instant » que le pivot ne veut pas évoquer le sujet, dans la mesure où « il s’agit d’essayer de faire tout ce qui est possible pour gagner un titre ».

Une position qui s’entend parfaitement puisque les 76ers ont démarré cette saison avec leur trio Joel Embiid – James Harden – Tyrese Maxey, renforcé par quelques signatures de qualité, dans l’espoir d’aller au bout. Même si, pour le moment aussi, l’équipe a beaucoup de mal à carburer en raison des blessures de chacun.

Philadelphie vient ainsi seulement de re-basculer dans le positif cette nuit, en l’emportant face aux Lakers.