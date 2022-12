Rudy Gobert prévient Joel Embiid que « l’Equipe de France fonctionne différemment de la NBA »

C’est un feuilleton qui a démarré cet été, quand le processus de naturalisation de Joel Embiid a officiellement abouti. À un an de la Coupe du monde en Asie, et surtout à deux ans des Jeux olympiques à Paris, le pivot des Sixers est en effet éligible à la sélection française, au sein de laquelle il formerait une raquette XXL avec Rudy Gobert et même Victor Wembanyama (si ce dernier venait bien à être sélectionné par Vincent Collet…).

« Personne ne pourrait [nous arrêter] » assurait d’ailleurs le pivot des Wolves, avant de mesurer davantage ses propos. « Mais le jeu international ne se résume pas à empiler les meilleurs joueurs sur le papier. »

Le message est envoyé : Joel Embiid est le bienvenu en Équipe de France puisqu’il constituerait un renfort de poids, mais il ne passera pas au-dessus de l’Équipe de France.

« Si son cœur est avec nous, et qu’il fait ce choix pour les bonnes raisons, alors ce serait une opportunité énorme pour notre équipe. Mais je le répète, le plus important, pour le groupe, pour lui et pour moi, c’est que ce choix vienne du cœur » poursuit le triple Defensive Player Of The Year. « Soit il est engagé à 100%, soit il ne l’est pas. On ne vient pas [en Équipe de France] juste pour se montrer. »

Rudy Gobert pense en particulier à la vie de groupe lors des rassemblements internationaux, alors que Joel Embiid a la réputation de se mettre à part du groupe chez les Sixers.

« Je veux simplement que son choix soit motivé par les bonnes raisons. Qu’il comprenne que l’Equipe de France fonctionne différemment de la NBA » ajoute-t-il. « On a des règles, des manières de faire. Souvent on dîne tous ensemble, chacun ne fait pas sa vie de son côté. Ce sont deux équipes totalement différentes. »

Tobias Harris et Matisse Thybulle comprennent Rudy Gobert

Coéquipier de Joel Embiid depuis bientôt quatre ans, Tobias Harris est bien placé pour comprendre où Rudy Gobert veut en venir.

« Je vois ce que [Rudy] veut dire. J’ai mis du temps à le faire venir [aux repas de groupe] » confirme l’ailier. « J’avais eu une discussion avec lui, sur l’importance de prendre part à ces activités. Il n’est pas obligé de venir à toutes les sorties sans exception, car il a aussi des impératifs familiaux et d’autres choses, mais sa présence est extrêmement importante pour le groupe. »

Même refrain chez Matisse Thybulle, international australien et qui comme Rudy Gobert connaît donc bien le fonctionnement différent d’un groupe durant une compétition internationale, en comparaison avec la NBA.

« Tous les gars sacrifient leur été, et se sont engagés pour prendre part à ce projet. Donc il y a des repas d’équipe, tout le monde est là. Tout se fait en équipe, il n’y a pas la place pour l’individualisme. La NBA est vraiment différente de ce point de vue » conclut le Boomer. « Pour Joel, qui n’a jamais connu ça auparavant, ce serait assurément une expérience nouvelle. »