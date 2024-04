La paire Joel Embiid – James Harden cherche toujours son rythme de croisière

Alors que Rockets et Sixers étaient à égalité (108-108) avec 45 secondes à jouer dans le temps réglementaire, Joel Embiid est allé poser un écran à James Harden, en tête de raquette. Le barbu s’est enfoncé dans la raquette, fixant parfaitement Jalen Green et Alperen Sengun. Plutôt que de servir son pivot, grand ouvert à 3-points après le « pick-and-pop », le meneur a préféré prendre le tir.

Un tir manqué tandis que Joel Embiid gardait les mains prêtes à recevoir un ballon qu’il ne verra pas sur cette possession. Isolée, cette action semble en tout cas assez emblématique des difficultés du duo à se trouver. « Je crois que ça va prendre du temps », ne cache d’ailleurs pas Doc Rivers.

Pour le retour perdant de James Harden, sur son ancien parquet de Houston, le coach voulait le laisser en jeu suffisamment de temps pour lui permettre de retrouver du rythme. L’arrière a ainsi disputé 38 minutes, dont huit en prolongation. Mais le gaucher a connu une soirée globalement galère (21 points à 4/19 aux tirs), là où Joel Embiid, sorti pour six fautes, s’est montré beaucoup plus efficace (39 points à 12/21).

On retiendra que l’ancien joueur des Rockets a disputé l’ensemble du dernier quart-temps, terminé sur un vilain 2/9 aux tirs. Son pivot, lui, a tiré deux fois moins sur cette séquence. Cette vilaine défaite dans le Texas, marqué par un manque d’impact physique déploré par PJ Tucker, va imposer des ajustements à bosser à l’entraînement.

Exploiter toutes les options en attaque

Ce qui a été le cas cette semaine car les 76ers disposaient de trois jours sans jouer entre ce déplacement et la réception des Lakers la nuit prochaine.

« Aujourd’hui, c’était vraiment notre premier réel entraînement. Mais oui, le fait qu’ils soient sur le terrain ensemble est une bonne chose. On a fait beaucoup de choses à l’entraînement, ce qu’on n’a pas souvent l’occasion de faire pendant la saison régulière. Donc c’est positif », qualifie Doc Rivers sans donner d’autres détails.

Son propos résume bien ses difficultés à réunir les deux hommes, régulièrement et successivement blessés ces dernières semaines. Leur bilan, lorsqu’ils évoluent ensemble cette saison ? Deux victoires pour sept défaites. Contre un bien meilleur bilan à dix victoires et cinq revers lorsque l’un ou l’autre est absent, ou bien les deux.

« Il est important de faire venir tout le monde ici et d’avoir quelques jours d’entraînement. On doit trouver des moyens d’exploiter toutes les options de notre arsenal offensif, en jouant en rythme mais en utilisant aussi notre défense pour alimenter notre jeu en transition et les contre-attaques », réclame Tobias Harris, transformé en modeste quatrième option lorsque Tyrese Maxey n’est pas non plus à l’infirmerie.

Pas toujours simple avec deux joueurs qui aiment tant jouer en isolation. Derrière Luka Doncic, ce sont les deux joueurs qui s’appuient le plus sur le un-contre-un de la ligue…