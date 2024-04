Retour à la réalité difficile pour James Harden

Si Kawhi Leonard a connu un retour à la compétition couronné de réussite du coté de Charlotte, James Harden n’a pas eu le droit à ce bonheur à Houston. Le MVP 2018 a certes marqué plus que l’ailier des Clippers, avec 21 points, mais il a surtout été maladroit.

Le joueur de Philadelphie n’a pas trouvé la cible, avec un faible 4/19 au shoot, et il a aussi perdu 7 ballons. Comment se sent-il, un peu plus d’un mois après sa blessure au tendon du pied droit ?

« Je me sens bien », répond-il pour Sixers Wire. « On n’a pas gagné, mais personnellement, je vais bien. Trop de ballons perdus, de tirs faciles que j’ai manqués, je me sentais un peu rouillé. »

Pourtant, James Harden a eu le temps de s’exprimer avec 38 minutes de jeu. Si la rencontre n’avait pas connu deux prolongations, nul doute que l’ancien de Houston n’aurait pas eu le droit de fouler le parquet pendant presque 40 minutes. Mais c’est la répartition instaurée par Doc Rivers qui a gêné l’ancien meilleur marqueur de la ligue.

« Mon temps de jeu réduit était un peu étrange car j’ai joué les cinq premières minutes, et ensuite, je suis sorti », regrette-t-il. « Même chose en deuxième quart-temps. Dans le troisième aussi, mais je ne suis pas entré à nouveau après… Puis, j’ai joué tout le dernier. Donc je ne comprenais pas trop. Je me suis battu pour rester sur le terrain car ce n’était pas prévu. Ce n’est pas une excuse pour autant, je dois être meilleur. »

En prolongation, l’ancien du Thunder jouera huit des dix minutes, sans réel impact, avec seulement trois points marqués et trois ballons perdus. Le manque de rythme s’est fait ressentir. « J’ai fait ma rééducation, je me suis entraîné tout seul pendant un mois, sans contact ni défenseur, et là, je retrouve la compétition », conclut-il. « C’est difficile de traduire tout ça en match. »

James Harden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2009-10 OKC 76 23 40.3 37.5 80.8 0.6 2.6 3.2 1.8 2.6 1.1 1.4 0.3 9.9 2010-11 OKC 82 27 43.6 34.9 84.3 0.5 2.6 3.1 2.2 2.5 1.1 1.3 0.3 12.2 2011-12 OKC 62 31 49.1 39.0 84.6 0.5 3.6 4.1 3.7 2.4 1.0 2.2 0.2 16.8 2012-13 HOU 78 38 43.8 36.8 85.1 0.8 4.1 4.9 5.8 2.3 1.8 3.8 0.5 25.9 2013-14 HOU 73 38 45.6 36.6 86.6 0.8 3.9 4.7 6.1 2.4 1.6 3.6 0.4 25.4 2014-15 HOU 81 37 44.0 37.5 86.8 0.9 4.7 5.7 7.0 2.6 1.9 4.0 0.7 27.4 2015-16 HOU 82 38 43.9 35.9 86.0 0.8 5.3 6.1 7.5 2.8 1.7 4.6 0.6 29.0 2016-17 HOU 81 36 44.0 34.7 84.7 1.2 7.0 8.1 11.2 2.7 1.5 5.7 0.5 29.1 2017-18 ★ HOU 72 35 44.9 36.7 85.8 0.6 4.8 5.4 8.8 2.4 1.8 4.4 0.7 30.4 2018-19 HOU 78 37 44.2 36.8 87.9 0.9 5.8 6.6 7.5 3.1 2.0 5.0 0.7 36.1 2019-20 HOU 68 37 44.4 35.5 86.5 1.0 5.5 6.6 7.5 3.3 1.8 4.5 0.9 34.3 2020-21 * All Teams 44 37 46.6 36.2 86.1 0.8 7.1 7.9 10.8 2.3 1.2 4.0 0.8 24.6 2020-21 * BRK 36 37 47.1 36.6 85.6 0.8 7.7 8.5 10.9 2.4 1.3 4.0 0.8 24.6 2020-21 * HOU 8 36 44.4 34.7 88.3 0.6 4.5 5.1 10.4 1.8 0.9 4.3 0.8 24.8 2021-22 * All Teams 65 37 41.0 33.0 87.7 0.9 6.9 7.7 10.3 2.4 1.3 4.4 0.6 22.0 2021-22 * BRK 44 37 41.4 33.2 86.9 1.0 7.0 8.0 10.2 2.4 1.3 4.8 0.7 22.5 2021-22 * PHL 21 38 40.2 32.6 89.2 0.6 6.5 7.1 10.5 2.3 1.2 3.4 0.2 21.1 2022-23 PHL 58 37 44.1 38.5 86.7 0.7 5.4 6.1 10.7 1.9 1.2 3.4 0.5 21.0 2023-24 LAC 68 35 43.3 38.9 87.7 0.5 4.6 5.1 8.5 1.8 1.1 2.6 0.8 16.7 Total 1068 35 44.2 36.4 86.0 0.8 4.9 5.6 7.1 2.5 1.5 3.7 0.6 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.