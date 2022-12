Pour Sacramento, une victoire belle et moche à la fois

Il reste cinq minutes à jouer, et Cedi Osman vient de donner huit points d’avance aux Cavaliers face à Sacramento. Ce que le Turc ne sait pas encore, c’est qu’il s’agit des derniers points de son équipe. Lui et ses coéquipiers ne vont plus marquer le moindre point, mais surtout ils vont encaisser un terrible 19-0 jusqu’à la sirène !

« C’est une énorme, mais énorme victoire pour nous » lâche Mike Brown. « Quand vous gagnez un match comme ça, à l’extérieur, c’est le signe que vous possédez une équipe vraiment bonne. Maintenant, j’espère que je ne vais pas nous porter la poisse, mais c’était mon match préféré de la saison. »

« Domas a été monstrueusement incroyable ! Il est épatant ! »

Ancien coach de Cleveland, Mike Brown ne pouvait effectivement être plus heureux, et il met en avant l’énorme boulot de Domantas Sabonis, à la fois comme finisseur et créateur. En l’absence de De’Aaron Fox, le Lituanien s’est vraiment comporté en leader.

« Domas a été monstrueusement incroyable ! Il est épatant ! » poursuit Brown. « Je suis toujours étonné de voir à quel point ce garçon se donne à fond sur chaque possession. Il ne fait jamais de pause ! Quand l’un de vos meilleurs joueurs, si ce n’est le meilleur joueur, se comporte comme ça, c’est contagieux. »

Auteur de son 16e double-double de la saison avec 18 points, 18 rebonds et 6 passes, Sabonis est tout aussi fier de la réaction du groupe dans les cinq dernières minutes. « C’était moche… C’était moche pendant tout le match, mais je suis juste heureux des cinq dernières minutes. On a obtenu les stops qu’on voulait, on a commencé à partager la balle, et on a décroché la victoire. Je suis vraiment fier de cette équipe. Pendant tout le monde, on savait qu’on ne proposait pas notre jeu habituel. Ce n’était pas notre défense, ni notre attaque. Il restait sept minutes, c’est beaucoup en NBA. On est resté fidèles à nos principes. »

Les Kings sont 5e de la conférence Ouest

De quoi satisfaire Mike Brown dont la rigueur a transformé l’équipe. « Il fallait s’appuyer sur cette solidité dont on avait fait preuve pendant tout le match. On finit le match avec 10 stops de suite. C’est incroyable, et je tire mon chapeau à mes gars. »

Ce samedi matin, les Kings sont 5e de la conférence Ouest avec trois défaites de moins que le Jazz, 6e. Les coéquipiers de Sabonis sont accrochés au wagon de tête avec le même nombre de défaites que les Suns et les Nuggets, respectivement 3e et 4e.