Darius Garland en prend plein les yeux…

Après avoir tapé dans l’œil à toute la ligue la saison dernière, Darius Garland fait l’objet d’un nouveau traitement de faveur en NBA cette saison. Déjà sérieusement touché à l’œil en début de d’exercice, le meneur est défendu de près et prendre des petits coups au passage est devenu son lot quotidien.

Depuis son retour, il ne compte bientôt plus les matchs où il a été touché au visage, à l’œil en particulier. Pendant un long moment, Daris Garland a joué en ne voyant que d’un côté !

« J’ai été touché à l’œil environ huit fois cette saison. Je ne sais pas ce qui se passe, je veux dire, j’ai eu une cible dans le dos. Donc, je dois l’accepter, me préparer à être touché au visage ».

Après Gary Trent Jr face à Toronto, il y a notamment eu Aaron Holiday des Hawks qui a heurté Darius Garland au visage, puis Franz Wagner qui l’a involontairement touché à l’œil à deux reprises lors d’un match face à Orlando le week-end dernier.

« Quand ce genre de chose arrivent, nous devons absolument protéger notre meneur de jeu. En assurant ses arrières et en faisant savoir aux autres équipes et à ce joueur en particulier que ce n’est pas comme ça que ça va se passer. Ce n’est pas comme ça que nous allons jouer », a indiqué Kevin Love.

The Mask ?

Ce qui embête surtout Cleveland, c’est que les adversaires sont en quelque sorte encouragés à en faire de même puisqu’à chaque fois, les sanctions sont minimes et n’excèdent pas la simple faute en général.

« Il a été souvent frappé au visage », a confirmé JB Bickerstaff. « C’est notre responsabilité de nous assurer que nous le protégeons. Ça part de nous, des joueurs sur le terrain. Ce sont ses coéquipiers. Nous avons la responsabilité de protéger tous les gars. Je pense que les gens sont un peu trop physiques parce qu’ils sont conscients que si vous ne pouvez pas mettre vos mains sur lui et le ralentir, vous ne pourrez pas l’arrêter. Donc les adversaires insistent sur le fait d’être physique sur lui et quand c’est comme ça, on se retrouve dans ces positions. Je pense donc qu’il est de la responsabilité de toutes les personnes impliquées de le protéger ».

Si la tendance ne venait pas à évoluer, le joueur a glissé qu’il pourrait demander au staff de lui mouler un masque ou des lunettes de protection afin d’être moins réticent à aller « au contact ». C’est aussi ça, la rançon de la gloire.