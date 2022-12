Josh Okogie refait surface à Phoenix

Lorsque Josh Okogie a débarqué dans l’Arizona, Devin Booker s’est renseigné auprès de son ami, D’Angelo Russell. La recrue des Suns arrivait en effet du Minnesota, où le meneur évolue. « Il m’a dit qu’on allait adorer jouer avec lui. Il va défendre, il va nous rendre les choses plus simples. C’est ce dont on a besoin », rapportait l’arrière de Phoenix.

Ce dernier, depuis le début de la saison, a eu peu l’occasion de voir à l’œuvre son homologue, ailleurs qu’à l’entraînement du moins. Avec des ailes déjà bien fournies, Monty Williams sollicitait régulièrement Josh Okogie mais sur de courtes séquences de quelques minutes.

Certains comme Mikal Bridges, très gros défenseur lui aussi, savaient pourtant bien de quoi était capable son nouveau coéquipier : « Josh est un monstre. Il a cet état d’esprit défensif qui lui permet de lire les choses. » « Kal (Bridges) et moi étions dans la même équipe il y a quelques semaines, on causait des ravages en défense. Je l’ai regardé, il m’a regardé, et on s’est dit : ‘Ouais, l’année va être longue pour les attaques adverses’ », se souvenait le nouveau venu il y a quelques semaines.

L’arrière, drafté par les Wolves en 2018 à la 20e place, était lucide sur son rôle à venir avec sa nouvelle équipe. Déjà, lorsque rookie, il évoluait avec Tom Thibodeau, les choses étaient claires : « Je ne vais pas aller sur le terrain pour marquer des points. Parce qu’on avait tellement de joueurs qui pouvaient le faire dans l’équipe. Il avait donc besoin que je sois sur le terrain pour défendre et m’occuper de quelqu’un. »

Record en carrière

Son rôle à Phoenix a évolué récemment avec les absences conjuguées de Chris Paul, Cam Johnson, Jae Crowder ou encore Torrey Craig. Depuis trois matchs, terminés à chaque fois sur des écarts très conséquents, son temps de jeu dépasse en effet les 20 minutes en moyenne.

Il a ainsi profité d’un « garbage time » face aux Celtics pour s’offrir un record en carrière à 28 unités, avec quatre paniers primés. Une belle prouesse pour le jeune joueur qui n’avait dépassé la barre des 20 points qu’à quatre prises jusqu’ici, et dont le pourcentage à 3-points est limité à 27%.

« Ces derniers temps, il attaque davantage le panier au lieu de se contenter de tirer à 3-points, même si on pense qu’il peut réussir ces tirs. Il en rentre des tonnes à l’entraînement, mais on aime quand il attaque le panier, parce qu’il est si grand et fort qu’il peut se retrouver sur la ligne des lancer-francs », réclame Monty Williams dont le joueur tourne à 16 points (47% aux tirs dont 40% de loin), 7 rebonds et 4 passes sur ces trois matchs.

Le technicien dit apprécier la dimension physique de son joueur, qu’il compare même à Bo Jackson, l’un des rares sportifs à avoir été pro dans deux sports majeurs (football américain et baseball). « Il imprègne le jeu de son physique, et pour moi, c’est quelque chose dont on a besoin en saison régulière et en playoffs. »