All Access : que valent les docu-séries des franchises NBA ?

Il fut un temps, dans les années 1990, on ne pouvait compter que sur certaines chaînes spécialisées, comme ESPN ou CBS, voire carrément la NBA elle-même, pour se délecter de documentaires en bonne et due forme (concrètement, sous forme de VHS, puis de DVD)… Cette époque est désormais révolue !

A l’ère de YouTube et des réseaux sociaux, plus besoin de partir en expédition pour trouver des images de la balle orange. Au contraire, ça fait maintenant plusieurs années que les franchises NBA investissent elles-mêmes cet espace en produisant des séries documentaires « All Access » qui permettent aux fans de leur équipe de les suivre au plus près, avec ce fil rouge qui relie les résumés vidéos et les classiques interviews d’avant et/ou d’après-match.

Basket USA vous a concocté un « best of » de ces séries documentaires publiées par les trente franchises de la Ligue. A consommer sans modération durant ces fêtes de fin d’année !

La crème de la crème

The Trail (Blazers)

Si leur début de saison en fanfare s’y prêtait bien, les Blazers se sont lancés dans un projet ambitieux de documentaire cette saison (ici pour la série complète). Avec des images « inside », des interviews des joueurs, des coachs et du GM, Joe Cronin, « The Trail » vous plonge dans les coulisses de l’équipe de Portland, avec des personnalités attachantes comme celles de Damian Lillard, Josh Hart ou encore les jeunes Anfernee Simons et Shaedon Sharpe.

Mais on en apprend aussi sur d’autres aspects (fondamentaux) du bon fonctionnement d’une équipe NBA, comme celui de la préparation physique (dans le deuxième épisode) avec plusieurs entretiens de membres du staff qui détaillent leur rôle. Surtout, cette série fait partie des plus soignées, très travaillées dans l’esthétique et le choix des plans. Un vrai régal, d’autant plus pour les fans de Rip City.

The Squad (Pelicans)

Vous voulez savoir comment les Pels se sont propulsés, à tire d’ailes, jusqu’au sommet de la conférence Ouest ? C’est simple, il vous suffit de vous planifier quelques séances de visionnage bien sympathiques avec « The Squad » (3 x 15 minutes pour la saison en cours, un peu plus pour la série complète, qui remonte à la saison passée) ! Malgré quelques défaites brise-coeur à Indiana, ou ensuite à Atlanta en prolongation, et encore en prolongation à Los Angeles face aux Lakers, la Nouvelle Orléans a tenu bon la barre, pour surfer sur une série de sept victoires de rang pour lancer l’Avent.

On retrouve notamment le phénomène Jose Alvarado dans le dernier épisode, que l’on suit sur les lieux de son enfance à New York, dans le quartier de Queens. Dans le précédent, c’était au tour de Trey Murphy III. On comprend aussi l’importance du leadership (silencieux mais non moins important) de Brandon Ingram. Bref, avec des extraits d’interviews classiques, en postgame ou en conférence de presse, plus des images exclusives de la production locale, et pléthore de voix derrière le micro, « The Squad » est une vraie réussite. En attendant un peu plus de Zion (qui n’apparait que subrepticement), ça reste une solution idoine pour suivre de l’intérieur la progression de ces jeunes Pélicans très prometteurs !

The Run (Kings)

Sympa sur les parquets, les Kings le sont aussi dans leur promo vidéo, riche et rondement menée avec leur série, « The Run » (la série complète). Au pas de course donc ! Le dernier épisode se focalise en l’occurrence sur le staff de Mike Brown. Les anciens reconnaîtront deux de ses assistants, qui ont chacun connu leur heure de gloire dans la Ligue en tant que joueur, à savoir, Leandro Barbosa, le meneur brésilien insaisissable et Doug Christie, le féroce défenseur notamment passé par les Kings à la grande époque des années 2000. Egalement dans le staff, l’assistant espagnol, Jordi Fernandez, ancien des Nuggets et assistant de Brown dans la sélection nigériane.

Originalité de Coach Brown, un « mini clinic » où il invite les médias locaux à participer, à l’arrêt, à une démonstration de la défense mise en place par l’équipe. « S’il y a une deuxième partie à ce stage, vous pouvez me croire qu’ils vont amener leurs baskets ! », se marre Brown ! En tous les cas, la chaîne des Kings vaut le détour avec d’autres pépites, tels que des matchs condensés d’une petite demie-heure (époque Jason Williams, Chris Webber mais aussi Mitch Richmond), et d’autres formats plus courts sur le thème du duel, du bon rétro avec Tim Duncan qui apparait deux fois face à ces contemporains de la peinture, Vlade Divac et Chris Webber.

Open Gym (Raptors)

C’est la doyenne des séries documentaires de la Ligue, pour ainsi dire, puisque ça fait déjà onze saisons que ça dure pour « Open Gym » (la série complète cette saison). Le principe a toujours été le même : des images en coulisses, des interviews des protagonistes, mais aussi de journalistes ou des commentateurs locaux et autres, et même des vidéos piochées dans les archives. En général, une vidéo s’intéresse à un joueur, mais il peut également s’agir de long format (47 minutes !) quand c’est « playoffs time » !

Cette saison, on a déjà eu droit à des épisodes sur le rookie camerounais, Christian Koloko (ci-dessous) ou un autre sur l’assistant légendaire Rico Hines, et encore un autre sur le concert organisé par Nick Nurse en début de saison, le technicien étant un grand fan de musique, et joueur de guitare et de piano à ses heures perdues. Comme depuis le début, « Open Gym » est un « must ». C’est truffé de ces moments volés, dans l’intimité du groupe canadien qui, très multiculturel et international, est un des plus intéressants de la Ligue. Pour ne rien gâcher, la production des Raptors n’hésite pas non plus à aller piocher dans ses archives, comme quand ils évoquent la septième saison de Pascal Siakam, passé de jeune prometteur à « franchise player ».

Beneath The Banners (Celtics)

Tout nouveau tout chaud, ce documentaire vient de sortir, et on ne pouvait pas ne pas le mentionner parmi les meilleurs, car c’était tout simplement une aberration que d’avoir les derniers finalistes, et une des équipes favorites pour soulever le trophée en fin de saison ne pas avoir sa série documentaire ! Alléluïa donc, avec « Beneath the Banners » qui nous offre (enfin) une plongée nécessaire dans le vestiaire des C’s, un des plus talentueux de la Ligue tout simplement.

Ce premier opus retrace le quotidien des Celtics durant leur camp d’entraînement, la présaison et jusqu’à l’ouverture de la saison, marquée par un hommage appuyé de Jaylen Brown pour le regretté Bill Russell, une légende s’il en est à Boston. Mais, que ce soit à travers leur soirée de charité, les coulisses de leur « media day » ou tout simplement les scènes de caméra embarquée durant les sessions d’entraînement normalement fermées au public (et aux médias), la série des C’s est un bonbon à déguster. Une dizaine de minutes qui passe à la vitesse de l’éclair… et dont on attend déjà impatiemment la suite !

Warriors Ground (Warriors)

A priori, on se demandait pourquoi les champions en titre de Golden State n’avaient pas de série à proprement parler, mais seulement quelques « All Access » de temps à autres. Mais c’était avant de tomber sur la « playlist » intitulée « Warriors Ground » qui vient de publier un nouvel épisode nommé « New Day, Same Way ».

En existence depuis maintenant cinq ans, cette série qui suit les Dubs a déjà un paquet d’histoires racontées avec des campagnes plus riches les unes que les autres (doit-on rappeler que Golden State a connu six finales en huit ans ?). Le dernier épisode revient sur la rentrée des champions en titre, avec une intro narrée par Klay Thompson. Le précédent suivait l’incroyable parcours du trophée Larry O’Brien. C’est du très costaud, un plaisir à suivre, qu’on soit fan ou pas !

Un cran en dessous

The Bridge (Nets)

Comment réussir à parler du Polichinelle sans en trahir le secret ? C’est le tour de force réussi par les Nets dans leur série intitulée « The Bridge » (la série complète) ! Durant tout le premier épisode, on entend nombre d’interviews, dont Steve Nash, le GM Sean Marks et évidemment les trois stars locales, Kevin Durant, Kyrie Irving et le dernier arrivé, Ben Simmons… mais, à aucun moment, on ne peut soupçonner de vague ou de malaise interne.

Très riche en interviews, avec un message clair (car martelé par tous à l’unisson), cette série veut démontrer que les Nets ont appris de leurs erreurs de la saison passée pour mieux rebondir cette année. Et ce d’autant plus après l’arrivée de Jacque Vaughn aux manettes, dont on retrace le portrait dans le deuxième épisode. Bien filmée et bien rythmée, avec une fugace apparition de Yuta Watanabe en fan du PSG, la série des Nets est sympathique, mais ça manque un peu de mordant.

Here They Come (Sixers)

En mission cette saison pour effacer la déception des derniers playoffs, les Sixers invitent le spectateur au cœur de leur camp d’entraînement (avec la voix off qui va bien). Un camp qui a exceptionnellement eu lieu en Caroline du Sud, à Charleston, dans un lieu qui symbolise la résilience des esclaves noirs africains, une idée de Doc Rivers pour souder ses joueurs d’emblée.

Dans leur série documentaire, intitulée « Here They Come » (la série complète, depuis deux ans), on découvre des Sixers chambreurs avec leurs rookies, contraints au passage obligatoire de la chansonnette et une équipe qui a un bon coup de fourchette au buffet, avec Tyrese Maxey visiblement très carnivore ! C’est bien filmé et riche en interviews, mais il n’y a que très peu d’épisodes vraiment récents. A suivre…

Under The Hood (Pistons)

Bons derniers de la conférence Est à l’heure de ces lignes, les Pistons n’ont toujours pas réussi à redresser la barre malgré plusieurs hauts choix de Draft ces dernières années, dont le n°1 en 2021 avec Cade Cunningham (blessé depuis un mois). Mais, au moins, ils proposent du contenu de qualité avec leur série documentaire intelligemment intitulée « Under The Hood » (sous le capot) !

Actuellement à l’épisode 9 (la série complète, démarrée la saison passée), on peut y suivre les péripéties de la jeune troupe de Coach Casey, dont un épisode entièrement consacrée à Isaiah Stewart. Plutôt bien filmée avec des images exclusives de match, plus des interviews « inside », « Under The Hood » est un produit plutôt intéressant, et pas seulement pour les fans de Detroit. Les fans français peuvent notamment y apercevoir l’évolution de Killian Hayes, surnommé « Killua » en référence au personnage de l’animé issu de Hunter X Hunter.

Onward (Thunder)

Avec « Onward » (en avant) du Thunder, on est plutôt sur un format court (dix minutes environ). Mais on est sur de la qualité (la série complète, entamée la saison passée). On plonge dans l’intimité du vestiaire de Shai Gilgeous-Alexander et ses partenaires. Avec le quotidien et les entraînements, les voyages et les matchs évidemment. Mais aussi les à-côtés avec notamment une visite de la Maison Blanche lors de leur passage dans la capitale fédérale.

Petite surprise de ce début de saison par rapport aux prévisions d’avant-saison qui les voyaient truster les places de prétendants à Victor Wembanyama à la prochaine Draft, le Thunder est une équipe jeune qui vit bien ensemble, ce qui transparaît dans cette série. Et ça vaut mieux au final, pour réussir à rebondir après les défaites qui s’accumulent quand même…

All Access : Season 6 (Bulls)

Avec cinq épisodes déjà cette saison, la sixième de leur docu-série, l’équipe media des Bulls n’a pas chômé ! Avec des épisodes sur le camp d’entraînement, la présaison ou leur dernier « road trip » sur la côte Ouest, ce « All Access » de la franchise de l’Illinois est très riche et fouillé (la série complète). Dans l’épisode 4 en l’occurrence, on évoque notamment le rôle des petites mains du staff, comme ces employés dédiés aux équipements qui n’hésitent pas à mettre la main à la pâte à l’aéroport de Toronto, pour décoller avant l’avion des Raptors !

Chaque épisode se concentre sur un joueur en particulier, tout en continuant de dérouler le fil rouge de la saison, avec un clin d’oeil pour un ou plusieurs membres de la franchise, comme celui à Marc Eversley, le premier GM noir de la franchise, lors du passage à Toronto, près de sa ville natale de Brampton. Rien que du très solide, avec le léger bémol d’entendre beaucoup de platitudes de la part de Billy Donovan, connu pour ça sur le circuit…

The Road Back (Cavaliers)

Comme les Bulls, les Cavs ne sont pas restés les deux pieds dans le même sabot, avec déjà pas moins de six épisodes de leur série intitulée « The Road Back » (la série complète, qui inclut les deux dernières saisons). Le dernier épisode vient tout juste de tomber et revient sur la célébration récente de Thanksgiving, avec Lamar Stevens et Isaac Okoro qui se sont dévoués pour venir couper la dinde et servir le repas traditionnel de saison.

Mais, honnêtement, la série documentaire de Cleveland est plus quantitative que qualitative, avec beaucoup de longueurs, et d’extraits plutôt dispensables. Cela dit, pour les fans, c’est une mine d’or à déguster du début à la fin, avec les coulisses de l’arrivée de Donovan Mitchell, ou les impressions de Mamadi Diakité, récemment récompensé du collier du meilleur

Road to Gold (Nuggets)

C’est le tout premier opus de leur série documentaire, et il traite forcément du grand revenant de la saison pour les Nuggets : Michael Por.., Jamal Murray, bien sûr ! Bien ficelé avec beaucoup de highlights qui vous plongent directement dans l’action, « Road To Gold » inclut également une interview en profondeur de l’archer canadien, que l’on suit au fur et à mesure de sa rééducation. De lever la jambe à retrouver tout son jump, voire plus encore, à vrai dire !

Focalisé sur un sujet très précis, à savoir la remise en forme de Murray, cet épisode ne nous donne qu’un bref aperçu de ce qui peut nous attendre pour la suite de la série. Mais, a priori, cela manque un peu de richesse narrative et de variété en termes d’interlocuteurs. La musique héroïque (à fond les ballons) qui clôt la vidéo confirme que les Nuggets jouent sur les grosses cordes du genre… On va dire qu’on suspend notre jugement pour le moment.

Et les autres franchises ?

De quoi picorer

Les Hawks ont produit des épisodes « All Access », sur John « The Baptist » Collins ou dernièrement sur leur voyage à Abu Dhabi, mais pas de véritable série à signaler.

C’est le cas de nombreuses franchises qui se concentrent d’abord sur les récaps et les interviews après-match (Indiana, Minnesota, LA Clippers, Utah, ou encore Memphis malgré Ja Morant).

Parmi les équipes qui offrent du contenu sans arriver au stade plus avancé de la docu-série, on peut tout de même signaler les efforts des Rockets qui publient quelques « Originals » sympathiques, dont un sur Kevin Porter Jr. (la série complète), ou encore le Magic qui propose des formats courts en « All Access« .

Capitalisant sur leur glorieux passé en attendant de jours meilleurs, les Spurs ont bien une docu-serie, intitulée « The Ring of the Rowel », mais pas sur la saison actuelle, (comment pourrait-on leur en vouloir ?) mais sur la formation de leur « Big Three » historique, un vrai régal avec le dernier épisode sur Tony Parker, et le précédent sur Tim Duncan notamment.

Ecran noir

Au rayon surprise, sachant que les Mavs sont connus pour leurs vidéos marrantes, on se demande encore pourquoi Dallas ne surfe pas davantage sur la vague Luka Doncic, peut-être car Luka ne parle pas des masses, même à sa propre franchise ! Tout comme Milwaukee avec Giannis Antetokounmpo, qui ne propose que quelques coulisses avec « Restricted Area » mais rien de fou, ou Phoenix qui se contente de très courts formats…

La palme de la pire chaine officielle revient en tout cas à Miami, qui n’a rien publié depuis deux ans pour ainsi dire. De même, Charlotte a arrêté de produire du contenu depuis son mix sur Miles Bridges…

Quant aux Lakers et aux Knicks, on n’a pas non plus grand-chose à se mettre sous la dent, si ce n’est des petits mix en plus en Californie (comme celui-ci sur le spectaculaire Lonnie Walker IV). A part pour des conversations avec Ahmad Rashad, l’ancienne icône de NBA Inside Stuff, ou quelques « All Access » occasionnels, les Knicks se contentent également du minimum syndical, à savoir des highlights et des habituelles interviews d’après match.