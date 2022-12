Pour relancer les Wolves, Anthony Edwards est prêt à être plus leader que jamais

Anthony Edwards et un joueur ambitieux. Pour lui, et pour son équipe qu’il entend « guider » aux côtés de Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et Rudy Gobert.

C’est ainsi presque naturellement qu’il a assumé ses responsabilités en inscrivant 29 points face aux Grizzlies pour permettre à Minnesota de décrocher sa première victoire depuis la blessure de KAT. Problème, l’arrière est un peu retombé dans ses travers lors du match suivant perdu face à Oklahoma City.

Le sens des responsabilités

Sa ligne de stats à première vue est plutôt honorable (26 points, 4 passes décisives, 6 interceptions), sauf qu’il a terminé par un quatrième quart-temps avec un zéro pointé au scoring et un impact minime. De manière générale, Minnesota manque de régularité depuis le début de saison. Pour corriger le tir, Anthony Edwards n’a pas manqué de mettre sa responsabilité en avant, en se désignant comme l’une des solutions au problème.

« Je dois juste entrer pour nous donner de l’énergie, en étant le même joueur tous les soirs. Mes coéquipiers jouent toujours de la même façon chaque soir, alors c’est à moi de faire pareil. Je dois juste être le même joueur dominant tous les soirs, et ensuite nous allons enchaîner les victoires », a-t-il assuré.

Le joueur a également fait amende honorable, notamment par rapport à son comportement vis-à-vis du corps arbitral, ce qui lui a notamment valu une technique dans le dernier acte contre OKC.

« Ce ne sont pas des fautes, je dois juste revenir en défense, en gros. S’ils ne sifflent pas, ce n’est pas une faute. Je dois revenir », a-t-il ajouté. « C’est un état d’esprit difficile pour moi. Mais ce n’est pas un sport individuel, c’est un sport collectif. Mon équipe a besoin que je revienne en défense, alors c’est ce que je vais faire maintenant ».

Ne lui parlez pas d’âge !

Anthony Edwards estime qu’il est temps pour lui d’être un leader « à 100% », d’autant plus avec le forfait de Karl-Anthony Edwards et ce même s’il n’a que 21 ans.

« Au bout du compte, partout où je suis allé, j’ai toujours été ce genre de gars, donc je ne l’aborde pas comme une question d’âge », a-t-il poursuivi. « En fait, j’ai même l’impression d’être un vétéran de 11 ans en NBA. Non je rigole, mais je ne me sens pas spécialement jeune. Ça fait trois ans que je suis là, mais je suis arrivé à 18 ans, presque 19. Donc je sens qu’il est temps pour moi de passer à la vitesse supérieure, c’est sûr ».

Après Indiana ce soir, les Wolves vont entamer un « road-trip » de cinq matchs et auront bien besoin du leadership de leur « Ant-Man » pour ne pas sombrer au classement, alors qu’ils sont actuellement hors du Top 10 à l’Ouest.