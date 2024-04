Les Wolves se cherchent un leader

« On n’avait jamais été dans une telle situation, avec un vétéran qui fait ce genre de choses. » Le « vétéran » auquel faisait référence Jaylen Nowell, au printemps dernier, n’est autre que Patrick Beverley, qui a visiblement eu une influence positive sur les jeunes Wolves.

Aujourd’hui, le meneur n’est plus là et la franchise du Minnesota est à la recherche de nouvelles voix qui portent au sein du vestiaire. « Le leadership s’impose dès qu’il s’agit de gagner. On n’est pas excellent dans ce domaine. On essaie de trouver une voix collectivement, de trouver une identité en tant qu’équipe. Ce sont des choses sur lesquelles on doit continuer à bosser, à essayer de cultiver collectivement. C’est mon job », rappelle Chris Finch cité par le Star Tribune.

Le technicien considère que certains joueurs peuvent avoir « l’étoffe d’un leader, mais ils ne sont peut-être pas prêts à l’exprimer, alors on doit essayer de les pousser à le faire ». Il vise peut-être Anthony Edwards qui, depuis la blessure de Karl-Anthony Towns, semble davantage vouloir s’exprimer mais reste l’un des plus jeunes joueurs de l’effectif.

Pour Chris Finch, « il y a un million de façons différentes » de montrer ce leadership. « Mais tous les leaders ont une chose en commun : les gens les suivent. » Aux côtés d’Anthony Edwards, l’équipe peut tout de même s’appuyer sur plusieurs joueurs d’expérience, comme Austin Rivers, Taurean Prince (dont on a déjà vanté les qualités vocales) ou Kyle Anderson, d’ailleurs cités tous les trois par l’arrière en matière de prise de parole.

Rudy Gobert veut montrer l’exemple

L’autre potentiel leader de l’équipe n’est autre que Rudy Gobert. « J’utilise ma voix, mais je pense que parfois, parler trop ne sert à rien. J’essaie donc de montrer l’exemple et de comprendre que je dois d’abord m’améliorer. Il ne s’agit pas seulement de basket, il s’agit d’être pro de manière générale », affichait il y a quelques jours le Français.

Le souci pour lui est qu’il n’a pas brillé en matière de leadership avec son récent croche-patte sur Kenrich Williams… « C’était juste de la frustration. Les joueurs parlent, cela fait partie du jeu. Parfois, on peut penser que c’est un manque de respect, mais je dois être plus intelligent que ça (pour ne pas) pénaliser mon équipe, me pénaliser moi-même », se blâmait le triple défenseur de l’année.

Ce genre de geste n’est évidemment pas du tout dans sa nature mais il a conscience de devoir être encore plus exemplaire au sein de sa nouvelle et jeune équipe.

« Je dois toujours être la personne la plus intelligente, surtout en tant que leader de cette équipe. En tant que joueur plus âgé aussi, je dois mieux me comporter. » C’est d’autant plus nécessaire aujourd’hui au sein d’une équipe au bilan encore négatif et qui vient de perdre quatre matchs sur cinq.