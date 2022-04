Avec une simple question, Patrick Beverley a changé la mentalité des Wolves

« Quel est ton rôle ? » C’est avec cette simple question que Patrick Beverley a voulu créer un électrochoc chez les Wolves, en début de saison. Le soir du 5 novembre, Minnesota sort d’une défaite contre les Clippers.

C’est le quatrième revers de suite et les Wolves affichent alors un bilan de 3 victoires pour 5 défaites. L’ancien des Clippers sent qu’il faut déjà remettre les choses au point, pour éviter de partir pour une saison sans saveur, comme la franchise les accumule depuis le départ de Kevin Garnett.

Beverley fixe donc toute l’équipe et pose sa fameuse question. L’effet est immédiat. « Les gars ont commencé à se regarder », se souvient Jaylen Nowell pour The Athletic. « On n’avait jamais été dans une telle situation, avec un vétéran qui fait ce genre de chose. »

« Si on a un gamin qui est censé descendre les poubelles et que, finalement, il fait la vaisselle, ça bousille le rythme de la maison »

Et le meneur de jeu ne s’est pas arrêté à cette simple question, qui aurait pu être lancée en l’air pour ensuite laisser ses coéquipiers chercher dans leur coin. Il a voulu connaître les réponses de chacun.

« Si on a un gamin qui est censé descendre les poubelles et que, finalement, il fait la vaisselle, ça bousille le rythme de la maison », compare Beverley. « Avoir des rôles et s’y tenir, c’est important dans n’importe quelle relation. Une équipe de basket, c’est aussi une relation. Un joueur qui ne sait pas marquer ne doit pas venir et penser qu’il va marquer. Il faut établir les rôles et les connaître dès le début, ça aide pour le long terme. »

Les joueurs passent les uns après les autres. Jaylen Nowell, qui jouait peu à cet instant-là, a donc répondu qu’il voulait « être un coéquipier positif » et Josh Okogie qu’il allait « défendre et mettre les shoots ouverts », comme Malik Beasley. De son côté, Jarred Vanderbilt voulait être le « moteur de l’équipe » quand Taurean Prince se voit comme un « couteau-suisse ».

Pour terminer, Patrick Beverley donne la parole aux trois stars de l’équipe : Karl-Anthony Towns, D’Angelo Russell et Anthony Edwards. Le premier a répondu « être moi » et le second devait parler plus et « montrer l’exemple ». Le dernier a simplement lancé un mot : « dominer. »

« Après ça, il n’y avait plus de surprises. Chacun savait ce qu’il était censé faire »

La réunion terminée, les problèmes ne seront évidemment pas réglés dans la foulée puisque Minnesota va encore perdre deux matches de suite. Mais, sur le long terme, ce moment a été capital, « monumental » même pour Towns. Tous les acteurs le confirment.

« C’était exactement ce dont on avait besoin », explique Nowell. « On était une jeune équipe et les joueurs se cherchaient. Qu’un ancien arrive et accélère ce processus, ça a rendu les choses faciles. Grâce à ça, on était davantage concentré. Chaque jour, je venais pour faire mon boulot. Chacun avait un but à accomplir. »

« Tout le monde doit faire des sacrifices. C’est comme ça que ça marche dans une équipe. Les minutes ou les shoots, il faut accepter de les abandonner pour l’équipe », souligne Vanderbilt. « Après ça, il n’y avait plus de surprises », ajoute Prince. « Chacun savait ce qu’il était censé faire et ça permet d’être responsable et de demander des comptes aux autres. »

Patrick Beverley a donc réussi son coup, avec ce moment de vérité début novembre. Plus de cinq mois après, les Wolves ont terminé la saison à la septième place de l’Ouest et vont ainsi disputer, ce mardi soir, le « play-in » face aux Clippers.

« Je suis un gagnant », conclut-il. « J’ai de l’impact sur les victoires. J’aide mes coaches, mes coéquipiers. Je suis dur, c’est clair, je demande beaucoup à tout le monde : le gars de la vidéo, les cuisiniers, les préparateurs physiques, les joueurs, les coaches. Mais je sais qu’il en faut beaucoup pour gagner des matches. Ma méthode n’est pas très orthodoxe, mais au fond, on a remporté 46 matches. Ça a marché. »