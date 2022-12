Anthony Edwards taille patron

L’absence de Karl-Anthony Towns ne va peut-être pas faire que des malheureux chez les Wolves. Anthony Edwards est de ceux qui pourraient bénéficier de cette blessure pour monter en puissance, alors qu’il ne cachait pas sa frustration d’évoluer avec le duo « KAT » – Rudy Gobert sur le terrain.

Cette nuit, face à Memphis, il a pu attaquer comme bon lui semblait. Pas très adroit de loin (2/6), l’arrière a découpé la raquette des Grizzlies. On l’a notamment vu plus d’une fois terminer avec sa main gauche devant Steven Adams, après des « euro-step » puissants. Des mouvements qui nécessitent d’avoir un minimum d’espace dans la peinture…

« J’ai seulement pris ce qu’ils (les Grizzlies) me donnaient. S’ils étaient dans les espaces, je faisais une passe. S’ils ne l’étaient pas, j’allais tirer. Donc tout ce qu’ils me donnaient », résume « Ant », qui a effectivement bien varié entre les attaques franches et les bons ballons ressortis en périphérie. Ou à l’intérieur, à l’instar de son « alley-oop » envoyé face Rudy Gobert pour offrir trois possessions d’avance aux Wolves à deux minutes de la fin.

Une voix qui porte

Dans ce qui lui a semblé être un « match de playoffs », en souvenir du premier tour perdu par son équipe en avril dernier face aux mêmes adversaires, Anthony Edwards s’est également beaucoup donné en défense.

Cela s’est matérialisé par ses 5 interceptions et 3 contres, records de saison dans les deux cas, venus compléter ses 29 points (10/18 au tir), 5 passes et 3 rebonds en 40 minutes.

En plus des chiffres, Chris Finch dit déjà que la voix de son leader offensif porte davantage dans le vestiaire, signe que le joueur de 21 ans est prêt à prendre davantage sa part en l’absence de Karl-Anthony Towns.

« Des gars comme Austin (Rivers), Taurean (Prince), Slo-mo (Kyle Anderson) m’aident à savoir quand dire les choses, quand ne pas les dire et comment dire les bonnes choses », confie d’ailleurs Anthony Edwards, décrit par Jaylen Nowell comme un « grand coéquipier ».

Le n°1 de la Draft 2020 salue par exemple la performance du rookie Wendell Moore Jr. (7 points, 3 rebonds et 2 passes), pour la première fois dans le cinq des Wolves, alors qu’il n’avait quasiment pas joué jusqu’ici. « Gros impact ce soir, tout le mérite lui en revient. Il a sorti quelques gros contres qu’ils ne lui ont probablement pas accordés. Ils pensaient que c’était pour moi, mais c’était lui. Il a été énorme. » Pas autant qu’Anthony Edwards.