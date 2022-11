Taurean Prince, surprenant leader vocal des Wolves

Pour Jaylen Nowell, il est le « leader de la salle vidéo ». Lors de ces sessions d’analyses du jeu en images, Taurean Prince est celui qui l’ouvre. « Il interpelle tout le monde. Du premier joueur au quinzième. Il interpelle tout le monde, c’est ainsi que tu obtiens le respect de tous », poursuit le compagnon de banc de Taurean Prince.

« Il vous dit ce que tu as fait de bien ou mal, ou donne un exemple de ce qu’il faudrait faire. C’est un super coéquipier, un super vétéran. Il n’y a personne d’autre comme lui », complète Naz Reid.

On comprend mieux l’importance de l’ancien joueur des Hawks ou des Nets, qui brille par son efficacité cette saison (8 points de moyenne à 55% aux tirs dont 48% de loin), dans le vestiaire. Son coach évoque chez lui une « influence apaisante » pour le groupe.

« Il est vraiment bon dans la salle vidéo, il capte les petites choses, il aide les gars. Il a une attitude agréable et calme. Il est dans notre système depuis un certain temps et il est à l’aise. On peut voir à sa façon de jouer, il est vraiment à l’aise dans ce qu’on fait donc il peut apporter une certaine expertise », développe le coach.

Lucide envers lui-même

Le « role player » a lui-même le sentiment d’être un leader « depuis un moment. Je suis aussi très lucide, avec moi-même. Je sais quand il faut s’imposer et quand il faut parler moins en quelque sorte. Je crois que chacun est un leader à sa manière si on lui en donne l’occasion. »

Ce « leadership » n’est pas de trop en ce moment pour une équipe des Wolves à la peine avec trois défaites de suite et un bilan négatif (quatre victoires – cinq défaites). Le « 3&D », qui présente l’un des meilleurs « Defensive Rating » des Wolves, s’impose comme le leader vocal et moral parmi les remplaçants de l’équipe.

« TP est notre gars. Surtout pour le second cinq, c’est quelqu’un qui montre l’exemple. Il fait tout correctement, même en dehors du terrain. C’est aussi un joueur de basket singulier », dit encore Naz Reid.