Keldon Johnson à la recherche de l’adresse disparue

Après le départ de Dejounte Murray, c’est lui qui avait été désigné pour prendre la relève à San Antonio, que ce soit dans le leadership comme dans le scoring. Prolongé à hauteur de 74 millions sur quatre ans, Keldon Johnson avait plutôt bien débuté la saison, au même titre que les Spurs (cinq victoires pour deux défaites en octobre) avant de connaître une soudaine baisse de régime, surtout au niveau du tir extérieur.

Il est ainsi passé de 43.5% de réussite derrière l’arc sur ses sept premiers matchs à 31.8% sur le mois de novembre, à 35/110 avec notamment un 1/10 face aux Lakers. Le début du mois de décembre n’est guère plus reluisant (2/13).

Garder le moral et continuer à tirer

La situation est délicate, d’autant que les Texans alignent les défaites, mais Keldon Johnson continue de s’accrocher, en espérant que la roue finisse par tourner.

« Je dois continuer à tirer. Ça va finir par rentrer », a-t-il martelé. « C’est ce sur quoi j’ai travaillé tout l’été. C’est mon travail. C’est mon art. Quand ça ne marche pas, je continue (…). Ce ne sont pas la quantité de vidéo que je vais regarder qui va m’aider à faire rentrer le ballon dans le panier. J’ai shooté toute ma vie. Je ne vais pas revenir en arrière. Je vais modifier un peu mon approche, mais en dehors de ça, je vais continuer à tirer ».

Forcément, la situation des Spurs ne l’aide pas à s’épanouir dans le jeu offensif. L’absence de Dejoute Murray fait aussi qu’il bénéficie de moins d’espaces. Il doit davantage créer pour lui et pour les autres, plutôt que de se contenter d’être un « simple » finisseur.

« Quand nous ne restons pas sur place, quand nous créons pour les autres, que nous coupons dans la peinture et que nous faisons des extra-passes, ça lui ouvre plus de possibilités », a souligné son coéquipier Tre Jones.

Une palette offensive à diversifier

En attendant que l’adresse revienne, Keldon Johnson essaie donc de diversifier sa palette offensive, comme il l’a fait face à Phoenix avec 27 points à 11/23 au tir dans la large défaite (133-95) des siens. C’est aussi en se rapprochant du cercle et en reprenant confiance qu’il pourrait enfin se réconcilier avec son tir extérieur.

« Mon tir ne rentre pas, donc je dois avoir un impact sur le jeu d’une autre manière », a-t-il déclaré après la rencontre, avec encore un 1/5 derrière l’arc. « J’ai commencé à jouer au poste et dans la zone médiane. J’ai continué à le faire et ça a fonctionné (…). Mes coéquipiers et le staff continuent de me faire confiance. Et ça va tomber dedans. Est-ce que je sais quand ? Non. Mais je n’arrêterai pas de tirer. Je vais continuer, avec la certitude que le ballon va rentrer à chaque fois qu’il quittera ma main ».

Pour Brett Brown, assistant de Gregg Popovich promu entraîneur principal le temps de la convalescence de Pop, ce passage à vide peut être salvateur, dans la mesure où il force Keldon Johnson à trouver d’autres moyens de scorer.

« De manière générale, on essaie de l’aider à déterminer ce à quoi peut ressembler son jeu. Il ne s’agit pas seulement de balancer des paniers à 3-points. Il faut que ce soit bien plus », a-t-il expliqué. « C’est ce qui fait tout le charme de l’évolution de sa carrière : comment va-t-il réagir pour continuer à progresser en NBA ? La polyvalence d’un scoreur, être plus qu’un simple shooteur extérieur, c’est sa route ».