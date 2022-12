Pourquoi les dirigeants et les scouts NBA sont-ils autorisés à assister à des matchs des lycéens ?

C’est une information partagée par ESPN, et cela provient d’un mémo envoyé par la NBA aux trente franchises : à partir de la mi-décembre, les scouts seront autorisés à assister à des matchs de « high school ».

Jusqu’à maintenant, seuls certains évènements majeurs du circuit lycéen étaient ouverts aux scouts des franchises de la ligue : le McDonalds All-American et le Jordan Brand Classic, les deux All-Star Game annuels des lycéens, le tournoi Nike EYBL Peach Jam sur le circuit AAU, et les camps des sélections jeunes de Team USA.

Désormais, la ligue choisit donc de desserrer encore plus la vis puisque les scouts pourront assister à des matchs « normaux » de saison régulière, et non plus seulement dans le cadre d’un évènement spécifique sponsorisé, comme ceux évoqués ci-dessus.

Nos confrères précisent cependant que pour l’heure, les scouts NBA ne peuvent être accrédités qu’à trois tournois, spécifiquement désignés par la ligue : le Tarkanian Classic à Las Vegas dès la semaine prochaine, le Spalding HoopHall Classic à Springfield dans le Massachussetts à la mi-janvier, et enfin le Geico Nationals à Fort Myers en Floride, à la fin du mois de mars.

Trois tournois haut de gamme, qui rassemblent certaines des meilleurs académies et équipes du pays, et donc des meilleurs lycéens, pour certains des futurs joueurs NBA que les scouts iront donc observer de près.

La jurisprudence Shaedon Sharpe

Qu’est-ce qui a poussé la ligue à faire ce choix ? Deux raisons à cela. À moyen terme, il faut rappeler que la NBA envisage de réouvrir les portes de la Draft aux lycéens. À court terme, c’est l’épisode Shaedon Sharpe qui pousse la NBA à laisser les scouts prospecter en « high school ».

Rappelez-vous, après une saison 2020/21 réussie du côté de la Dream City Christian School, une académie lycéenne réputée dans l’Arizona, le Canadien s’était engagé avec Kentucky… mais n’avait jamais joué pour les Wildcats. Pour ne pas risquer d’égratigner sa cote, alors qu’il était attendu dans le Top 10 de la Draft. Un pari réussi puisqu’il avait été choisi en 7e position par les Blazers, malgré le mystère qui l’entourait.

Le mystère et donc l’incertitude, c’est donc précisément ce que la NBA veut éviter à ses franchises au moment de faire leurs choix à la Draft. Le cas de Shaedon Sharpe était spécifique et isolé, et s’avère plutôt intéressant pour les Blazers, mais il ne doit pas devenir une norme du point de vue de la ligue.

Cette décision offre donc l’opportunité aux franchises d’évaluer certains des tous meilleurs prospects du pays avant qu’ils ne quittent le lycée, pour faire face à deux éventualités. D’abord il y a les cas, comme Sharpe, des joueurs qui ne veulent pas jouer de l’année avant leur inscription à la Draft. Ensuite, il y a les exemples de Darius Garland et de James Wiseman récemment, contraints de faire une croix sur quasiment toute une saison universitaire à cause d’une grave blessure ou d’une suspension. En autorisant les scouts à les suivre dès le lycée, l’échantillon de matches sera plus important qu’une poignée de rencontres en NCAA.

LEXIQUE

One-and-done : Se dit d’un joueur qui n’effectue qu’une saison universitaire pour rejoindre la NBA. Depuis 2010, tous les premiers choix de la draft ont été des « one-and-done », comme Kyrie Irving, Ben Simmons ou encore Anthony Davis.