Toronto prend une fessée à Brooklyn

Alléchante sur le papier, cette affiche entre Brooklyn et Toronto a finalement tourné à la démonstration, dans un match à sens unique. En effet, les Nets n’ont laissé absolument aucune chance aux Raptors, les agressant dès les premières minutes pour prendre immédiatement l’avantage, puis pour le faire grimper, grimper et encore grimper…

À l’arrivée, cela donne pourtant un écart final (114-105) flatteur pour les Canadiens, qui ont profité des dernières possessions pour soigner leur différentiel. Mais la supériorité des coéquipiers de Kyrie Irving (27 points, 5 rebonds, 5 passes) et Kevin Durant (17 points, 9 rebonds, 7 passes) était bel et bien incontestable cette nuit…

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Un premier quart-temps au plus-que-parfait pour Brooklyn. 41 points marqués contre seulement 17 encaissés, soit un +24 au tableau d’affichage, à 75% aux tirs et 86% à 3-pts, avec 11 passes décisives pour un total de huit scoreurs différents (sur neuf possibles). On peut dire que tout a réussi aux Nets dans les douze premières minutes, capitales dans la construction de leur succès. Guidés par un Joe Harris incandescent et bien soutenu par un Royce O’Neale omniprésent, laissant Kevin Durant et Kyrie Irving tapis dans l’ombre, les joueurs de Jacque Vaughn ont régalé collectivement et c’était juste magnifique à observer.

— T.J. Warren de retour, 673 jours plus tard… On ne l’avait pas aperçu en NBA depuis quasiment deux ans, et plus précisément le 29 décembre 2020. Pas épargné par les blessures entre temps, l’ancien joueur des Pacers a finalement pu rejouer cette nuit et il a même été plutôt bon en sortie de banc : 10 points et 4 rebonds en 17 minutes. Auteur d’un panier dès son premier shoot, il a livré une prestation très encourageante, démontrant que son sens du scoring était toujours là et qu’il pouvait s’imposer comme une arme redoutable pour les Nets en sortie de banc. On ne demande qu’à en revoir davantage de sa part.

TOPS/FLOPS

✅ Le collectif de Brooklyn. Kyrie Irving et Kevin Durant bien sûr, mais aussi Joe Harris (17 points), Nic Claxton (15 points, 9 rebonds, 3 contres), Royce O’Neale (11 points, 8 rebonds) ou encore le revenant T.J. Warren. Sans Ben Simmons, blessé, cette équipe des Nets dispose toujours d’une belle profondeur de banc et, cette nuit, Jacque Vaughn a dû apprécier ce qu’il a vu de ses joueurs, sur la même longueur d’onde en défense et surtout en attaque. C’en était trop pour Toronto, incapable de revenir au score après avoir pris l’eau dans le premier quart-temps…

✅ Pascal Siakam et OG Anunoby. Dans le marasme collectif des Raptors, notamment en première mi-temps, le tandem Siakam/Anunoby aura globalement surnagé : 24 points et 7 rebonds pour l’intérieur, 21 points et 6 rebonds pour l’ailier. Cela n’a, certes, pas suffi pour renverser des Nets très soldies tout au long de cette partie, mais l’écart aurait incontestablement été plus lourd, ou le match définitivement plié dès le troisième quart-temps, si les deux joueurs de Toronto n’avaient pas fait leur possible pour ramener les leurs au contact, tout en agressivité.

⛔ Fred VanVleet. Les intérieurs Christian Koloko et Chris Boucher ont également souffert cette nuit, mais on était en droit d’en attendre davantage du meneur All-Star des Raptors, limité à 10 petits points (et 6 passes) à 4/14 aux tirs (dont 1/7 à 3-pts). Pas en rythme, il n’a pas su peser comme habituellement en attaque, peinant aussi en défense, et il a sans doute illustré mieux que quiconque cette incapacité de Toronto à régler la mire à longue distance (seulement 7/24 en cumulé). Match à oublier pour lui, donc.

LA SUITE

Brooklyn (13-11) : réception de Boston, dans la nuit de dimanche à lundi (00h00).

Toronto (11-11) : back-to-back contre Orlando, dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).