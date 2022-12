Après le décès de son père, Khris Middleton va se recentrer sur le jeu

Khris Middleton a connu un terrible coup du sort. Le 1er novembre, l’arrière effectuait son premier entraînement avec le Wisconsin Herd, l’équipe G-League affiliée aux Bucks, dans le cadre de son retour progressif au jeu. Le lendemain, son père, James, décédait à Charleston à l’âge de 57 ans.

Un choc pour lui. « C’est dur, c’est lui qui m’a fait découvrir tout ça, qui m’a montré l’amour, m’a permis de tomber amoureux du jeu en m’emmenant dans tous ces endroits. Passer par ce processus alors qu’il attendait mon retour pour me regarder jouer, j’y pense tout le temps. C’est difficile à vivre », ne cache pas le coéquipier de Giannis Antetokounmpo.

Celui-ci se dit reconnaissant envers sa famille, ses camarades de jeu et la franchise de Milwaukee, pour l’avoir soutenu dans ces moments difficiles. « Ils ont tout fait pour s’assurer que je sois ‘à l’aise’, que je ne sois pas seul et que je ne me sente pas pressé (par rapport à son retour). Ils comprennent, et j’apprécie vraiment », poursuit le triple All-Star.

Ce dernier, dont le retour est annoncé pour la nuit prochaine face aux Lakers, s’attend à connaître un retour à la compétition compliqué en raison de ces circonstances familiales. « Ça va être dur les deux premiers matchs, c’est sûr. Mais je suis prêt à jouer. Je sais aussi, au fond de mon cœur, que je dois jouer. Il a toujours voulu que je joue au basket. J’ai toujours voulu jouer au basket. Je sais qu’il sera toujours en train de regarder et qu’il sera toujours là avec moi », formule-t-il

Khris Middleton répète pouvoir s’appuyer sur « tellement de gens formidables » autour de lui, dont certains sont déjà passés par là. « Et puis il y a des gens à qui je peux simplement parler pour me distraire, me vider la tête, être moi-même. C’est pourquoi j’aime tant cet endroit. »

Le retour au jeu va lui permettre de se recentrer sur ce qu’il fait de mieux au sein d’une équipe qui, malgré son absence, occupe encore la 2e place à l’Est avec quinze victoires en vingt rencontres. « Ils ont été formidables. Surtout la façon dont ils ont joué, ça me fait dire ‘OK je n’ai pas à ressentir la pression comme quoi ces gars ont besoin de moi, même s’ils me veulent, ils n’ont pas besoin de moi, ils gèrent.’ J’ai l’impression d’être une arme supplémentaire qui n’a pas encore été utilisée cette saison. »