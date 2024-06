La G-League, prochaine étape pour Khris Middleton

Avec leur victoire face aux Blazers cette nuit, les Bucks restent au contact des Celtics au sommet de la conférence Est. Leur bon début de saison (12 victoires pour 4 défaites) ferait presque oublier l’absence du lieutenant de Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton.

Celui-ci, à l’instar de Wesley Matthews (ischio-jambiers), vient d’être envoyé en G-League avec l’équipe affiliée aux Bucks, le Wisconsin Herd, pour s’entraîner. Cette décision est une nouvelle étape en vue du retour de l’arrière, opéré au poignet durant l’été, qui n’a plus joué depuis le premier tour des derniers playoffs face aux Bulls.

Son retour se rapproche même si son coach, Mike Budenholzer, qui s’est exprimé dimanche, reste prudent : « Il fait des progrès, vraisemblablement de manière régulière et lente. Aujourd’hui, c’était une autre bonne journée. On va continuer à voir comment il se sent demain. Avec un peu de chance, il pourra en faire un peu plus chaque jour. »

Pour le technicien, il ne s’agit pas seulement de guérir cette blessure au poignet, mais d’être « complètement en bonne santé », avec la bonne condition physique que cela implique.

Si son absence n’a pas d’impact niveau résultat, elle en a toutefois dans le jeu des Bucks, en particulier au niveau offensif. Troisième meilleure attaque de la ligue l’an dernier (115 points sur 100 possessions), Milwaukee a chuté à 23e place cette saison avec un peu moins de 110 points inscrits sur 100 possessions. Bobby Portis, Brook Lopez et l’étonnant Jevon Carter ont tous les trois dû augmenter leur rendement en attaque pour compenser.