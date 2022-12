Herb Jones, né pour défendre

Drafté il y a un an et demi, en 35e position, Herb Jones n’a pas mis longtemps pour s’établir parmi les meilleurs défenseurs de la ligue et cette impression ne cesse de se renforcer au fil des mois, des semaines et même des matchs.

Pour s’en convaincre, il n’y a qu’à observer sa prestation livrée cette semaine contre Shai Gilgeous-Alexander, limité à seulement 7/21 aux tirs et 1/6 à 3-pts, avec 7 pertes de balle, contre les Pelicans. Et plus précisément à 2/9 aux tirs et 0/3 à 3-pts, avec 4 pertes de balle, quand l’ailier de 24 ans (4 interceptions, 3 contres) défendait sur lui…

« Herb est exceptionnel. Ses instincts en défense sont incroyables. Il défend sur le meilleur attaquant adversaire tous les soirs et il le fait de manière fantastique », l’encensait après coup son coach, Willie Green.

De quoi susciter l’admiration de ses coéquipiers, délestés de certaines tâches grâce à l’activité défensive du tentaculaire Herb Jones (10.6 points, 3.7 rebonds, 2.1 passes, 1.2 interception et 0.8 contre de moyenne).

« C’est le défenseur le plus spécial qui m’ait été donné de voir », s’émerveillait par exemple Zion Williamson à son sujet. « Il fait certaines des choses les plus incroyables. Il va sur le terrain, il se bat et il fait tout ce que lui demande l’entraîneur. C’est ce que je respecte chez lui, chaque soir. »

Un futur habitué du meilleur cinq défensif ?

Davantage réputé pour sa défense que pour son attaque, et ce avant même qu’il n’arrive en NBA, Herb Jones l’accepte volontiers. Il faut dire que ce sont surtout ses aptitudes défensives qui ont poussé les dirigeants de New Orleans à le drafter en juin 2021 puis à le signer pour trois ans.

« J’ai grandi en voulant simplement défendre », reconnaissait carrément l’intéressé. « J’adore jouer au basket, j’adore aussi attaquer, qui n’aime pas de toute façon ? Mais je sais également que, la défense, c’est tout aussi important. Je peux mener et montrer aux autres que l’on peut faire les deux, c’est-à-dire de chaque côté du parquet. Cela ne veut pas dire être un défenseur qui cadenasse, mais le simple fait de donner un effort supplémentaire en défense, cela fait toute la différence. »

De quoi lui imaginer un avenir dans l’un des deux meilleurs cinq défensifs dès cette saison ? Pas impossible, d’autant que Herb Jones a déjà été choisi par dix votants pour figurer dans la « All-Defensive Second Team » lors de son année rookie (9.5 points, 3.8 rebonds, 2.1 passes, 1.7 interception et 0.8 contre de moyenne).

« C’est l’une des distinctions que je m’efforce de décrocher », avouait l’ancien pensionnaire d’Alabama, sélectionné dans la « All-Rookie Second Team ». « J’ai la sensation qu’obtenir une sélection dans une All-Defensive Team ne parle pas seulement de mes qualités, mais aussi du genre de personne que je suis. [Je fais] ce qui est le mieux pour l’équipe. Si vous apparaissez dans une All-Defensive Team, vous êtes vu comme le gros travailleur, celui qui assure le liant dans l’équipe, et j’aime être ce gars là. »

Qui sait, peut-être que le polyvalent Herb Jones pourrait même lutter pour le trophée de Défenseur de l’année dans le futur. Ajoutant son nom aux côtés d’illustres extérieurs récompensés, comme Michael Jordan, Kawhi Leonard ou Gary Payton, ou de joueurs draftés au second tour, comme Dennis Rodman, Draymond Green ou Marc Gasol.