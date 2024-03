Avec sa métaphore du « château de sable », Joe Mazzulla fait l’unanimité à Boston

Si le niveau de jeu « MVPesque » de Jayson Tatum et plus largement l’énorme efficacité offensive du collectif sont clairement les facteurs principaux qui expliquent le début de saison tonitruant des Celtics (18 victoires et 4 défaites), il ne faut pas non plus oublier de créditer le travail de Joe Mazzulla, sur le banc.

Nommé en qualité de coach intérimaire fin septembre, après l’épisode Ime Udoka dont il était le premier assistant, le technicien de 34 ans guide les finalistes 2022, depuis près d’un mois et demi, vers le sommet de la ligue.

Un accomplissement au plus haut niveau qui n’était pas gagné d’avance, pour celui qui était encore un « head coach » en deuxième division NCAA il y a deux ans. Et pourtant, les faits sont bien là : sous sa houlette, les Celtics sont incontestablement la meilleure équipe de la ligue cette saison, et il semble, au-delà des faits du terrain (le meilleur bilan et la meilleure attaque de la ligue), que son discours transcende les joueurs.

Comment ? Jayson Tatum explique.

« Une métaphore, celle du château de sable que l’on construit quand on est à la plage, et qui disparaît quand la marée monte. Son message, pour ce soir par exemple, c’est que nous avons joué un bon match, mais que quand on va préparer le prochain à la vidéo, on construira un nouveau château de sable. » détaillait ainsi « JT » après la victoire contre le Heat. « Ça semble un peu niais comme ça, mais on s’est pris au jeu. »

En d’autres termes, Joe Mazzulla cherche à maintenir chez ses joueurs un niveau de motivation et de compétition toujours élevé quelque soit l’adversaire, afin, dans l’idéal, de ne jamais connaitre de soirées sans. Un message reçu 5/5 par sa troupe, au regard du bilan des Celtics après bientôt un quart de saison.

« C’est un choix que l’on fait, tous les jours, d’être la meilleure version de nous-mêmes. D’avoir conscience que tous les soirs, on fera face à des équipes motivées pour nous battre » poursuit l’ailier, auteur de 49 points contre Miami. « Et je pense que Joe a fait du bon boulot, en s’assurant que nous ne soyons jamais satisfaits ou complaisants. Nous sortons d’une défaite en Finals, donc nous essayons d’avancer dans la bonne direction, pour retrouver ce stade de la compétition. »