Jayson Tatum, comme un air de MVP

Sans un divin Devin Booker (51 points) contre Chicago, Jayson Tatum aurait été le MVP de la soirée. On peut même lui accorder le titre de co-MVP de la nuit tant la performance de l’ailier des Celtics contre Miami a été superbe avec 49 points, et 11 rebonds, à 15/25 au shoot et 8/12 à 3-pts.

Pas de dribbles superflus, pas d’isolations, le All-Star a laissé le jeu venir à lui (un ballon perdu seulement), soit pour frapper de loin, soit pour provoquer la défense en transition.

« Il continue de faire le choix juste », constate et se réjouit le coach Joe Mazzulla pour Mass Live. « Il prend des tirs en première intention, il mène les transitions, il va sur la ligne des lancers-francs. Son jeu est complet et il ouvre des possibilités pour les autres. »

Dans le détail, cela donne 16 points dans le premier quart-temps, puis 12 dans le deuxième, on en ajoute 13 dans le troisième avant de conclure avec 8 dans le dernier. Le tout sous les « MVP » des spectateurs, charmés par la prestation de Jayson Tatum, lui-même ému de cet honneur.

« C’est très important pour moi », confesse-t-il pour NBC Sports. « J’ai rêve de ça quand j’étais gamin. Donc l’entendre devant mon public, de la part des meilleurs fans du monde, ça occupe une place spéciale dans mon cœur. J’aime cet endroit, j’adore y être et quand j’entends ça, j’ai des frissons. »

Pour Malcolm Brogdon, il n’y a pas de doute : le finaliste 2022, avec ses grosses statistiques individuelles et le bilan de Boston (18-4) qui domine la ligue, a tout pour être le meilleur joueur de la saison.

« C’est incroyable », relate l’ancien d’Indiana. « Il progresse énormément chaque année. Quand on voit son niveau de la saison passée et maintenant qu’il est parmi les candidats pour le trophée de MVP, c’est assez stupéfiant. Il doit être le leader de la course au MVP, c’est évident. Il joue à un niveau de superstar. »