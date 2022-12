Les Lakers pourraient finalement transférer Patrick Beverley et/ou Kendrick Nunn

Et si Russell Westbrook restait encore un peu chez les Lakers ? C’est en tout cas ce qu’a laissé entendre The Athletic, qui précise que les dirigeants californiens jaugeraient plutôt l’intérêt des autres franchises pour Patrick Beverley et Kendrick Nunn.

Pas forcément surprenant, quand on sait que, malgré les différentes rumeurs qui l’entourent depuis de nombreuses semaines, le MVP 2017 a retrouvé des couleurs en sortie de banc : 16.3 points, 4.9 rebonds et 7.9 passes de moyenne. Contrairement à la paire Beverley — Nunn, particulièrement décevante jusqu’à présent.

Ainsi, même si le nom de Russell Westbrook figure toujours à la table des négociations, Patrick Beverley (4.1 points, 3.9 rebonds et 2.9 passes de moyenne, à 27% aux tirs et 24% à 3-pts…) mais également Kendrick Nunn (5.9 points de moyenne, à 37% aux tirs et 30% à 3-pts…) ne seraient déjà plus en odeur de sainteté, du côté de Los Angeles.

Un « road-trip » déterminant ?

Les Lakers pourraient donc en profiter pour transférer leurs deux « jolis » contrats dans les prochaines semaines. En incluant, pourquoi pas, un choix de Draft dans le lot, afin de récupérer en contrepartie un joueur de rotation intéressant, des mains d’une équipe en reconstruction et désireuse de ne pas trop s’encombrer financièrement.

Quant à Russell Westbrook, il n’est pas exclu qu’il reste le sixième homme de L.A. jusqu’à la fin de cet exercice.

Rappelons aussi que les Lakers viennent de se séparer de Matt Ryan, et qu’on approche du 15 décembre, à savoir la date à partir de laquelle les free agents signés ou re-signés cet été pourront être échangés, et que les choses pourraient bien s’accélérer à ce moment-là. Même si The Athletic ajoute que les dirigeants de Los Angeles souhaiteraient encore se laisser du temps avant de tout chambouler, jugeant que leur franchise n’avait pas suffisamment pu faire ses preuves, en raison des blessures.

« Wait and see », donc. Pour autant, les « Purple & Gold » risquent assurément de faire partie des équipes les plus actives sur le marché des transferts et nul doute que leur prochain road-trip à l’Est (Milwaukee, Washington, Cleveland, Toronto, Philadelphie et Detroit) finira de convaincre Rob Pelinka et consorts de passer à l’action…