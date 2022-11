L’improbable hommage de Luke Kornet à… Stromile Swift

Numéro 2 de la Draft 2000, Stromile Swift n’a hélas pas fait une grande carrière avec 8 points et 5 rebonds de moyenne pendant neuf ans. En fait, si son nom apparaît de temps en temps, c’est parce qu’il était un « enfant de Shawn Kemp » capable de dunks très violents, bien servi par Mike Bibby ou Jason Williams.

Aujourd’hui âgé de 43 ans, il vit une paisible retraite sportive dans sa Louisiane natale, et lundi, son nom est subitement apparu sur les réseaux sociaux.

Son téléphone vibre dans tous les sens, et on lui dit de regarder une action des Celtics face aux Hornets. Il s’agit d’un alley-oop de Luke Kornet, l’un des joueurs les moins spectaculaires de la NBA. Sauf que Luke Kornet a célébré son « dunk » en imitant… Stromile Swift avec ses mains qui font mine de s’envoler comme un oiseau.

« J’ai trouvé que la célébration était bien, mais l’interview était encore mieux » a réagi Stromile Swift, qui célébrait ses dunks comme ça depuis le lycée. « On a pu voir comment ces gars sont heureux de jouer ensemble. C’est une longue saison, on voyage à travers tout le pays, et on n’a pas toujours ce genre de relation avec les autres. On peut voir qu’ils prennent du plaisir ensemble. »

Mais d’où est venue cette célébration ? Sur le banc de Boston, on trouve bien Damon Stoudemire, ancien coéquipier de Stromile Swift, mais ce n’est pas la raison.

« C’était un hommage à Stromile Swift » confirme Luke Kornet. « Grant (Williams) est le Stromile de notre équipe, et on a décidé de répandre cette célébration. L’an passé, Grant était quelque fois monté sur des gars, et on l’avait comparé à Stromile Swift. Il y a d’autres surnoms, mais c’est une super célébration. Grant a quelques similitudes, mais j’ai le sentiment que moi aussi. Aujourd’hui, j’ai senti que c’était approprié de la faire ».

Un journaliste lui demande alors quelles sont les qualités qu’il partage avec Stromile Swift, et Luke Kornet de répondre : « L’explosivité athlétique. Question suivante ! »