Paris 2024 : comment acheter des places ?

À moins de deux ans du début des Jeux olympiques de Paris 2024 (26 juillet – 11 août), la première étape menant vers le plus prestigieux événement sportif de la planète aura lieu ce jeudi 1er décembre.

En effet, à partir de cette date, il vous sera possible de vous inscrire à un tirage au sort, qui vous donnera accès deux mois plus tard (février 2023) à la première phase de vente de billets pour les prochains JO. Elle concernera les packs dits sur-mesure et sera 100% numérique.

Puis une deuxième phase de vente ouvrira six mois plus tard (mai 2023) et elle concernera les billets à l’unité. Là encore, vous ne pourrez y accéder qu’après un tirage au sort, auquel vous vous serez inscrit au préalable deux mois auparavant (mars 2023).

Pour ce qui est de la première phase de vente, c’est-à-dire celle des packs sur-mesure, chacun pourra le (ou les) composer comme il le souhaite, en choisissant au moins trois sessions/épreuves dans son pack, parmi la multitude de sports proposés et d’options de personnalisation possibles. Par exemple, vous pourrez choisir du basket, mais aussi de la natation et du volley. Ou carrément du basket, du basket et encore du basket.

Concernant le tirage au sort, il ne sera pas question de poser ses options sur un sport ou même de régler en avance, mais simplement de s’inscrire à celui-ci. Pour obtenir le résultat de ce fameux tirage au sort, il vous faudra attendre la mi-février 2023 (potentiellement dès le 13), moment où vous serez susceptible de recevoir par mail un créneau d’achat valable 48 heures et utile pour pouvoir sélectionner puis payer vos places.

Nul doute qu’il sera beaucoup plus simple de comprendre tout ce processus une fois sur le site officiel dédié à la vente de ces précieux sésames. En attendant, on vous propose un récapitulatif de la marche à suivre…

LES DATES À RETENIR

Pour les packs sur mesure (phase 1) :

1er décembre 2022 : début des inscriptions au tirage au sort pour la vente de packs sur-mesure.

: début des inscriptions au tirage au sort pour la vente de packs sur-mesure. 31 janvier 2023 (18h) : fin des inscriptions au tirage au sort pour la vente de packs sur-mesure.

: fin des inscriptions au tirage au sort pour la vente de packs sur-mesure. Début février 2023 : tirage au sort pour l’attribution des créneaux d’achat de packs sur-mesure.

: tirage au sort pour l’attribution des créneaux d’achat de packs sur-mesure. 15 février 2023 : début de la vente de packs sur-mesure pour les personnes tirées au sort.

Pour les billets à l’unité (phase 2) :

Courant mars 2023 : début des inscriptions au tirage au sort pour la vente de billets à l’unité.

: début des inscriptions au tirage au sort pour la vente de billets à l’unité. Fin avril 2023 : fin des inscriptions au tirage au sort pour la vente de billets à l’unité.

: fin des inscriptions au tirage au sort pour la vente de billets à l’unité. Début mai 2023 : tirage au sort pour l’attribution des créneaux d’achat de billets à l’unité.

: tirage au sort pour l’attribution des créneaux d’achat de billets à l’unité. Courant mai 2023 : début de la vente de billets à l’unité pour les personnes tirées au sort.

LE BASKET AUX JO 2024

Les tournois auront lieu du 27 juillet au 11 août 2024, avec la finale hommes prévue le samedi 10 (21h30) et la finale femmes prévue le dimanche 11 (15h30).

Les phases préliminaires auront lieu à Lille, au Stade Pierre Mauroy, et les phases finales auront lieu à Paris, au palais omnisports de Bercy.

Prix des billets sur-mesure (trois sessions/épreuves) : à partir de 72 euros (3×24) et jusqu’à 1 050 euros, selon la place, la discipline et le prestige de la session/épreuve.

Prix des billets à l’unité : à partir de 24 euros pour les phases préliminaires et jusqu’à 950 euros pour les deux grandes finales.

BON À SAVOIR

Tout se passera uniquement sur ce site : tickets.paris2024.org/

Les billets ne seront pas nominatifs.

Rien ne sert de s’inscrire le plus vite possible, puisque tout le monde aura les mêmes chances au tirage au sort, que l’inscription ait eu lieu le 1er décembre ou le 31 janvier.

Les membres du « Club Paris 2024 » tirés au sort pourront bénéficier d’un accès prioritaire à la vente de packs sur-mesure, avec les créneaux d’achat des 15-16-17-18 février 2023 qui leur seront réservés. Ensuite, à partir du 19 février, toutes les personnes tirées au sort, membres ou non du « Club Paris 2024 », pourront accéder à la vente de ces packs sur-mesure.

Chaque acheteur pourra prendre jusqu’à 30 billets, et jusqu’à 6 pour un même match (ou une même session/épreuve).

Plafond financier fixé à 1 150 euros.

Au total, près de 10 millions de billets seront mis en vente pour l’ensemble des JO et le monde entier pourra se les procurer.

Un site de revente officiel sera disponible par la suite.

Les explications complètes sur la billetterie des JO 2024

Pour s’inscrire au « Club Paris 2024 »