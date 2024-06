Les Cavaliers ont pris une leçon de basket de haut niveau

À la tête d’une série de quatre victoire de suite, les Cavaliers avaient la possibilité cette nuit de passer deuxième de la conférence Est dans un « match à quatre points » face aux Bucks.

Pendant une mi-temps, tout s’est très bien passé avec un duo Garland-Mitchell efficace, au point de compter jusqu’à 16 points d’avance. Et puis, au retour des vestiaires, les Bucks ont élevé leur niveau de jeu, et les joueurs de JB Bickerstaff vont exploser. En huit minutes, ils encaissent un 23-2, et ils ne vont inscrire que 10 points dans le quart-temps. Le coach des Cavaliers va multiplier les temps-morts, mais il n’y avait rien à faire.

« Ils ont élevé leur pression défensive. Ils l’ont élevée à un niveau que nous n’avions pas encore vu, ni expérimenté » explique Donovan Mitchell. « C’est du basket de playoffs, et on doit prendre conscience qu’ils vont hausser leur niveau physique, et que tout sera plus précis et pointu. On doit comprendre que c’est le niveau qu’on doit atteindre, et c’est du basket de playoffs. C’est ce qu’ils ont pratiqué pendant toute la deuxième mi-temps. On a des choses à apprendre et à améliorer, mais on n’est pas là à faire la tête. »

« Ils ont apporté une dimension physique digne des playoffs au match, et c’est ce qu’on doit apprendre pour se mesurer à eux »

À la différence de Donovan Mitchell, peu de joueurs de Cleveland ont déjà goûté aux playoffs, qu’il s’agisse de Darius Garland, Evan Mobley ou Isaac Okoro. Cette nuit, la présence d’un Kevin Love aurait sans doute été précieuse pour calmer tout le monde, et stopper l’hémorragie.

« C’est une très grande leçon pour nous » estime aussi JB Bickerstaff. « On a joué contre une équipe confirmée, avec des joueurs qui savent où ils vont, et qui savent ce qu’il faut faire pour jouer au niveau supérieur. C’est ce qu’on apprend. Ils ont apporté une dimension physique digne des playoffs au match, et c’est ce qu’on doit apprendre pour se mesurer à eux. »

Mais le coach de Cleveland rassure ses joueurs : tout n’est pas à jeter et la première mi-temps était de grande qualité. « On s’est donné à fond, mais c’était comme courir dans des sables mouvants… Il s’agit pour nous d’acquérir de l’expérience et d’être honnêtes avec nous-mêmes. Toutes ces équipes de premier plan ont appris et ont retenu les leçons. Nous sommes une bonne équipe de basket, mais ils nous ont donné une leçon ce soir. »