Et ça commence à 23h00, sur beIN Sports 3, avec Rudy Gobert et les Wolves qui peuvent enchaîner un sixième succès de suite à Charlotte. Les Blazers poursuivent leur road trip à New York, à partir de 01h30, quand on aura forcément un oeil sur le duel entre les Celtics et les Kings, à suivre à partir de 02h00.

Duel également intéressant entre les deux premiers choix de la Draft 2019, Zion Williamson et Ja Morant (02h00).

À la même heure, sur beIN Sports Max 4, Milwaukee reçoit Cleveland, les Cavaliers pouvant doubler les Bucks au classement en cas de succès. LeBron James pourrait lui revenir avec les Lakers à San Antonio (03h00) tandis que Golden State va tenter de revenir à l’équilibre face à Utah (03h00). La soirée se termine avec les Clippers, toujours privés de Paul George et Kawhi Leonard, qui accueillent les Nuggets (04h00) à la Crypto.com Arena.

Programme complet

01h00 | Charlotte – Minnesota (beIN Sports 3)

01h00 | Orlando – Philadelphie

01h00 | New York – Portland

01h30 | Boston – Sacramento

01h30 | Indian – Brooklyn

01h30 | Miami – Washington

01h30 | Houston – Atlanta

02h00 | Memphis – New Orleans

02h00 | Milwaukee – Cleveland (beIN Sports Max 4)

02h00 | Oklahoma City – Chicago

03h00 | San Antonio – LA Lakers

04h00 | Phoenix – Detroit

03h00 | Golden State – Utah

04h00 | LA Clippers – Denver