Zion Williamson hausse le ton

Il y avait longtemps qu’on n’avait pas vu Zion Williamson montrer les muscles… Cette nuit, l’ancien numéro 1 de la Draft a profité de la venue des Spurs pour combiner 32 points et 11 rebonds, et après un panier de bulldozer qui a envoyé Jeremy Sochan au sol, il a montré ses impressionnants biceps. Ou plutôt son impressionnant biceps puisqu’il s’est contenté de montrer le gauche au rookie de San Antonio.

« Zion a été un monstre du début à la fin » résume Willie Green, le coach des Pelicans. « Il a mené le jeu. Il a servi ses coéquipiers. Il a profité des décalages. Défensivement, je pense qu’il a été très solide ce soir. Il était aux bons endroits. Il a communiqué. Il a changé sur les écrans. Toutes les choses sur lesquelles nous travaillons. »

Onze paniers de suite sans aucun raté !

Sa petite blessure au pied est déjà oubliée et Zion Williamson est sur la même longueur d’onde que Jose Alvarado lorsqu’il s’agit d’agresser la défense. Après seulement cinq minutes, le match était plié avec une efficacité redoutable des Pelicans, à l’image du tandem Williamson-Valanciunas : 54 points en 29 tirs seulement.

L’intérieur All-Star va monter en puissance au fil du match, et il va carrément planter ses onze derniers tirs ! « C’est impressionnant » reconnaît son coach. « Sa vitesse, sa puissance et sa capacité à finir au cercle malgré les contacts sont impressionnantes à voir. Il ne cesse de s’améliorer. »

Du côté du joueur, on est évidemment ravi de retrouver son meilleur niveau. La superstar des Pelicans sort d’une saison blanche, et il y a eu cette petite alerte au pied… « En défense, je commence à retrouver mes mouvements, à mieux voir et ressentir le jeu » réagit-il. « J’étais heureux du match précédent, et dans ce match, ça s’est répercuté sur mon attaque ».

À la fin du match, il a eu droit aux honneurs de l’interview sur le parquet, et la journaliste lui a demandé quel était son plat préféré pour Thanksgiving. « Vous essayez de me piéger » a-t-il souri. « Quelle que soit ma réponse, les réseaux sociaux vont se moquer de moi. Donc, je ne ferai aucun commentaire ! »

Zion Williamson Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2019-20 NOP 24 28 58.3 42.9 64.0 2.7 3.6 6.3 2.1 1.8 0.7 2.5 0.4 22.5 2020-21 NOP 61 33 61.1 29.4 69.8 2.7 4.5 7.2 3.7 2.2 0.9 2.7 0.6 27.0 2022-23 NOP 29 33 60.8 36.8 71.4 2.0 5.0 7.0 4.6 2.2 1.1 3.4 0.6 26.0 2023-24 NOP 70 32 57.0 33.3 70.2 1.7 4.1 5.8 5.0 2.3 1.1 2.8 0.7 22.9 Total 184 32 59.2 34.1 69.5 2.2 4.3 6.5 4.1 2.2 1.0 2.8 0.6 24.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.