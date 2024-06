Le patron des Pistons est fier de l’identité de son équipe

Résident à Beverly Hills, Tom Gores a eu l’occasion de voir ses Pistons à l’œuvre à la Crypto.com Arena pour défier les Clippers puis les Lakers. Deux rencontres soldées par deux courts revers mais qui lui ont permis d’apprécier le potentiel de l’effectif de Dwane Casey, par ailleurs toujours privé de Cade Cunningham.

Ces deux matchs sont un peu à l’image du début de saison des Pistons, avec du mieux dans le jeu et de la diversité dans les options offensives, mais trop peu de victoires, seulement cinq après vingt matchs. Avant les deux succès surprises à Denver et Utah, Detroit possédait un moins bon bilan par rapport à la saison dernière au même stade. Pour Tom Gores, l’équipe est pourtant plus talentueuse.

« Nous sommes en pleine croissance. En ce moment, nous avons une base incroyable et beaucoup de confiance. Nous sommes meilleurs que notre bilan ne le montre. Nous sommes bien meilleurs que ça et j’aime la façon dont cette équipe montre beaucoup de cœur. Je me sens bien à ce sujet. Dwane fait du bon travail. Troy (Weaver, le GM) continue de penser à la croissance et à tout le reste. Donc je suis vraiment à l’aise sur ce sujet », a-t-il déclaré.

Les vétérans, un atout de plus dans la manche de coach Casey

Au-delà de l’aspect « centre de post-formation », qui réunit de nombreux jeunes joueurs à fort potentiel, Tom Gores a évalué la progression de son équipe par rapport à l’arrivée de vétérans comme Bojan Bogdanovic et Alec Burks (meilleurs marqueurs lors des deux matchs à Los Angeles), venus encadrer ce projet d’avenir.

« Nous serions une équipe différente sans ces vétérans. Le fait est que les vétérans apportent beaucoup d’expérience, mais ces deux gars savent aussi jouer. Vous ne pouvez pas apprendre aux jeunes si vous ne savez pas vous-mêmes jouer », a-t-il ajouté avant de revenir sur le niveau affiché par Bojan Bogdanovic depuis le début de saison. « Il est impliqué. Il a une énorme capacité à inculquer une identité (…). Tout le monde pense que c’est juste un super shooteur à 3-points. Il est bien plus que ça. C’est un super coéquipier, et il est aussi excellent sur le tir à mi-distance. Il fait tellement de choses ».

Pour ce qui est du bilan, il faut dire que les blessures n’ont pas aidé Dwane Casey à maintenir un niveau d’excellence et de fraîcheur chez ses troupes. Seuls trois joueurs ont pour l’instant disputé tous les matchs (Hamidou Diallo, Killian Hayes et Bojan Bogdanovic), et les absences coup sur coup de Cade Cunningham, Saddiq Bey et Isaiah Stewart ont pesé récemment. Mais Tom Gores refuse de se réfugier derrière cette excuse.

« Je pense simplement que les blessures font partie de ce jeu et qu’il faut savoir s’adapter. Ce qui est génial, c’est que c’est au joueur suivant de se montrer. Tout le monde doit faire son travail. Nous sommes une équipe, et les blessures font partie du jeu, donc nous devons savoir comment y faire face. Chance ou pas, c’est à nous de nous créer notre propre opportunité », a-t-il conclu.

Ses joueurs l’ont visiblement écouté puisqu’ils ont réussi à surprendre Utah sur son terrain cette nuit malgré un effectif à nouveau diminué, avec en prime une paire Burks-Bogdanovic encore précieuse.