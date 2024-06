Draymond Green a retrouvé son rôle de leader vocal à Golden State

Le début de saison du champion en titre n’a pas été un long fleuve tranquille, entre le coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole et un collectif très décevant. La série de huit défaites de suite à l’extérieur a fait tache et il a fallu attendre dimanche pour voir Golden State décrocher son premier succès loin de ses bases. Et encore, c’était face aux Rockets, bons derniers de la NBA…

Deux jours plus tôt, après un nouveau revers concédé à Phoenix, Draymond Green a senti qu’il était temps de remettre les pendules à l’heure et de s’exprimer face au groupe, comme il en a eu l’habitude dans les moments difficiles. Le reste, c’est Bob Myers, le GM des Warriors, qui l’a raconté.

« J’ai parlé à Draymond la veille, et il m’a dit qu’il allait parler à l’équipe. Je lui ai demandé ce qu’il allait dire, il me l’a dit, et j’ai trouvé que c’était bien », raconte-t-il. « À chaque match, on se sent bien ou pas en fonction du résultat, mais il faut regarder plus loin que ça. Quand on est là depuis longtemps, on peut sentir quand c’est le moment (de parler), et je pense que Draymond est là depuis assez longtemps pour savoir quand c’est nécessaire. C’est une équipe assez unique, avec des gars qui ont traversé beaucoup de choses, donc il a pensé que c’était le bon moment. Il est assez bon pour analyser ce genre de choses ».

Laisser le temps au temps

Dans la foulée de cette prise de parole, Golden State a pris le meilleur sur les Knicks au Chase Center (111-101) puis a décroché ce fameux premier succès à l’extérieur, à Houston (120-127), avec un Klay Thompson de gala. Cette nuit, l’équipe a même signé une troisième victoire en quatre matchs. Comme le calendrier et/ou les circonstances sont plutôt favorables, il est difficile de dire si c’est le discours de Draymond Green qui a piqué les siens au vif. Mais au final, le plus important est que les champions en titre semblent trouver des solutions à leurs problèmes.

« Il faudrait demander à chaque personne ce qu’elle en a pensé, mais sur la base de ce que Klay a fait depuis, c’est plutôt positif, vu comment il a réagi. Et je suis sûr que Green n’était pas le seul à dire à Klay d’essayer de simplifier les choses et de ne pas forcer. Mais peu importe la raison, sa réponse s’est manifestée sur le terrain. C’est un point positif », a ainsi poursuivi Bob Myers.



Klay Thompson en avait également profité pour louer les qualités d’orateur de de son coéquipier. «La réunion a été très constructive, et Draymond est un excellent motivateur. Nous avons tous très bien réagi. J’ai hâte de commencer une nouvelle série de victoires », avait-il glissé.

Pour Bob Myers, cet épisode montre que les potentielles discordes nées suite au coup de poing de Draymond Green sur Jordan Poole sont désormais du passé, et que le groupe de Steve Kerr regarde désormais devant. Le temps commence à faire son œuvre et Draymond Green a retrouvé son rôle au sein du vestiaire.

« Concernant la position de Draymond comme leader, je pense qu’il a conscience, compte tenu de ce qui s’est passé, qu’il ne pouvait pas simplement revenir dans le vestiaire et l’assumer. Mais ça fait un moment maintenant. Les joueurs et le staff étaient usés par notre manière de jouer. Et je pense que Draymond s’est dit : ‘Je vais dire quelque chose’ », a-t-il poursuivi. « C’est clair qu’il n’est pas fier de ce qu’il a fait ce jour-là (à Jordan Poole), mais il a aussi fait beaucoup de bien à l’équipe. Il a souvent parlé et l’équipe a réagi derrière ».

Draymond Green Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 GOS 79 13 32.7 20.9 81.8 0.7 2.6 3.3 0.7 2.0 0.5 0.7 0.3 2.9 2013-14 GOS 82 22 40.7 33.3 66.7 1.1 3.9 5.0 1.9 2.8 1.2 1.1 0.9 6.2 2014-15 GOS 79 32 44.3 33.7 66.0 1.4 6.8 8.2 3.7 3.2 1.6 1.7 1.3 11.7 2015-16 GOS 81 35 49.0 38.8 69.6 1.7 7.8 9.5 7.4 3.0 1.5 3.2 1.4 14.0 2016-17 GOS 76 33 41.8 30.8 70.9 1.3 6.6 7.9 7.0 2.9 2.0 2.4 1.4 10.2 2017-18 GOS 70 33 45.4 30.1 77.5 1.1 6.6 7.6 7.3 2.6 1.4 2.9 1.3 11.0 2018-19 GOS 66 31 44.5 28.5 69.2 0.9 6.4 7.3 6.9 3.0 1.4 2.6 1.1 7.4 2019-20 GOS 43 28 38.9 27.9 75.9 0.5 5.7 6.2 6.2 2.6 1.4 2.3 0.8 8.0 2020-21 GOS 63 32 44.7 27.0 79.5 0.9 6.3 7.1 8.9 3.1 1.7 3.0 0.8 7.1 2021-22 GOS 46 29 52.5 29.6 65.9 1.0 6.3 7.3 7.0 3.0 1.3 3.0 1.1 7.5 2022-23 GOS 73 32 52.7 30.5 71.3 0.9 6.3 7.2 6.9 3.1 1.0 2.8 0.8 8.5 2023-24 GOS 55 27 49.7 39.5 73.0 1.4 5.9 7.2 6.0 3.0 1.0 2.5 0.9 8.6 Total 813 29 45.2 31.9 71.3 1.1 5.9 7.0 5.6 2.9 1.3 2.3 1.0 8.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.