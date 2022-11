Michael Porter Jr. perdu quand Nikola Jokic n’est pas là…

Signé au salaire maximum il y a un an, Michael Porter Jr., fait partie des « comeback player », et comme la plupart des joueurs qui reprennent la compétition, il n’a pas encore retrouvé son meilleur niveau.

Irrégulier, il n’est encore ce joueur capable de porter l’attaque des Nuggets, surtout lorsque Nikola Jokic est absent comme c’était le cas ces derniers jours.

Après ses 31 points face aux Bulls, il a enchaîné avec deux contre-performances face à New York et Dallas avec un cumul de 15 points à 5 sur 23 aux tirs. Le tout pour deux défaites… car l’ailier de Denver ne parvient à compenser une soirée sans aux tirs, par un apport défensif, ou de l’activité dans les autres secteurs du jeu.

« Pour moi, l’attaque devrait être du pilotage automatique » estime-t-il. « Je devrais me concentrer sur les intangibles, la défense, le rebond, le sale boulot… Et tout ça vous implique dans le match. Quand vous êtes en difficulté en attaque et que vous ne participez pas au rebond ou à la défense, à quoi bon être sur le terrain ? »

« Dans notre jeu, la passe est reine. La balle circule, et tout le monde en profite »

Même si son coach a bien conscience que son ailier « ne sera peut-être jamais Scottie Pippen« , il vante ses progrès en défense, mais il voit un autre chantier pour franchir encore un cap.

« J’ai vu de multiples exemples cette année de son engagement et de sa progression » reconnaît Mike Malone. « En attaque, c’est un jeune qui a eu la balle dans les mains pendant des années. Il était la première option. Dans notre équipe, ce n’est pas le cas. Dans notre jeu, la passe est reine. La balle circule, tout le monde en profite. Michael commence à comprendre l’importance de se jouer sans ballon, de passer, couper, d’espacer le jeu correctement. »

Le jeu sans ballon est donc un axe de progression, mais Mike Malone en voit un autre : limiter sa dépendance à Nikola Jokic. « Je pense que cela met en avant la valeur et grandeur de Nikola pour trouver des tirs faciles parce qu’il attire l’attention et qu’il est un passeur exceptionnel », a déclaré l’entraîneur. « Quand Nikola n’est pas là, nous devons trouver des moyens d’offrir à Michael des tirs faciles, et je pense que dans le même temps Michael doit s’aider lui-même… Qu’il marque ou qu’il rate, il doit continuer à jouer dur, à être compétitif et à se battre. »

La nuit dernière, Nikola Jokic était de retour face aux Pistons, et Michael Porter Jr a été très actif avec 18 points, 8 rebonds, 2 contres et 1 passe. Sauf qu’il n’a toujours pas réglé la mire à 3-points, et depuis quatre matches, il en est à 4 sur 21 de loin. Ce qui prouve que son « pilotage automatique » mériterait d’être mieux réglé.