La NBA paie une somme dérisoire afin de pouvoir diffuser les matches de Victor Wembanyama

Quand la NBA a décidé de retransmettre sur son League Pass, en direct, tous les futurs matchs de Victor Wembanyama, et donc de Boulogne-Levallois (saison régulière + Leaders Cup + playoffs), on pensait que ce serait une aubaine financière pour la LNB et le club francilien.

Sauf que l’AFP nous apprend que la NBA n’a absolument pas cassé sa tirelire puisqu’elle a fait un chèque de… 137 000 dollars, soit environ 133 000 euros. Si on ramène ça au nombre de matches à diffuser, cela revient à quelques milliers de dollars par match. C’est dérisoire, mais ce qui l’est encore plus, c’est que cette somme ne sera même pas redistribuée, et donc partagée avec le club de Boulogne-Levallois.

La LNB et la NBA n’ont pas confirmé le montant du contrat, mais du côté des Mets 92, on envisage de porter l’affaire devant les tribunaux. « On ne le fera que si cela a une chance d’aboutir » explique un dirigeant du club, qui se dit « surpris de ne pas avoir été sollicitée de manière plus étroite ».

Du côté du Boulogne-Levallois, on sait bien que la Ligue n’est pas obligée de partager la somme, mais on estime que c’est la tournée à Las Vegas des Mets 92 qui a permis de mettre Victor Wembanyama dans la lumière et d’attirer la NBA pour ce contrat, et que ce ne serait que justice qu’une partie des droits soit reversée avec le club.

