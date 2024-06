Les Pelicans peuvent compter sur leur banc

La large victoire (+45) contre les Warriors a vu les remplaçants des Pelicans marquer 57 points contre l’équipe C de Golden State. Une nouvelle bonne prestation pour le banc de New Orleans qui brille depuis quelques rencontres.

Sur les cinq derniers matches, les remplaçants ont en effet marqué 44 points de moyenne à 52% de réussite au shoot. Dans la même séquence, seul le banc de Dallas fait mieux avec 46 points, et aucune équipe ne vole plus de ballons (4.6). De plus, leur +/- est aussi le deuxième meilleur, toujours derrière les Mavericks, avec un +5.4 points.

Ceci explique donc, en partie, comment les Pelicans ont réussi à gagner quatre matches sur cinq, dont deux sans Zion Williamson.

« C’est très important si on veut aller loin en playoffs », explique Willie Green pour le Times-Picayune. « On a des remplaçants qui peuvent être très bons, qui n’ont pas peur. Ils jouent ensemble et avec joie. Ça fait la différence quand on se demande jusqu’où cette équipe peut aller. »

Le coach n’a pourtant pas un énorme sixième homme à disposition, capable de marquer 20 ou 25 points par soir comme un Tyler Herro la saison passée à Miami ou un Jordan Clarkson à Utah. Il possède davantage un deuxième cinq avec Trey Murphy III, dont les statistiques sont gonflées par les matches où il a remplacé Zion Williamson, Naji Marshall, Jose Alvarado, ou encore Larry Nance Jr. et Devonte’ Graham.

« On a beaucoup de talents dans cette équipe, qui est très profonde », insiste Zion Williamson. « Le match contre les Warriors est un excellent exemple de ça. Plus on va avancer dans la saison, meilleures seront nos rotations. Il y a quelque chose de spécial ici. »

Larry Nance Jr. résume la mission de cette petite armée, qui a tenu le choc pendant les absences de Zion Williamson, Brandon Ingram et Herbert Jones depuis le début de saison.

« Notre boulot c’est de pousser l’équipe adverse à remettre ses stars le plus vite possible sur le parquet. Ainsi, elles se reposent moins et en dernier quart-temps, elles sont épuisées. »