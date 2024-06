Quand Erik Spoelstra demande à ses blessés de revenir… sans être à 100% !

À l’image des Lakers à l’Ouest, le Heat est sans doute l’équipe qui déçoit le plus à l’Est, après un mois de compétition. Douzième au classement, avec un (maigre) bilan de 7 victoires et 11 défaites, la franchise floridienne ne parvient pas à décoller, alors qu’elle était initialement attendue dans le Top 4 de sa conférence.

Il faut dire que les hommes d’Erik Spoelstra ne sont pour le moment pas vernis au niveau des blessures. À tour de rôle, Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro, Duncan Robinson, Gabe Vincent, Caleb Martin et Dewayne Dedmon ont ainsi manqué un ou plusieurs matchs, alors que Kyle Lowry et Max Strus restent les deux seuls joueurs de Miami à ne pas avoir été absents cette saison. Quant à Victor Oladipo et Omer Yurtseven, ils n’ont pas encore disputé la moindre rencontre jusqu’ici…

Forcément, l’entraîneur du Heat perd patience, à mesure que les mauvais résultats s’enchaînent pour les siens (quatre défaites de suite, série en cours). D’autant que, depuis plusieurs jours, c’est une impressionnante vague de blessures qui s’abat sur le groupe de South Beach.

Contraignant « Coach Spo » à s’appuyer sur une rotation particulièrement resserrée…

« J’espère que nous pourrons récupérer quelques gars, à un moment donné », livrait-il cette nuit, après la nouvelle défaite de ses hommes, subie à Minneapolis. « Même s’ils ne sont pas à 100%, ou qu’ils en sont suffisamment proches, ils peuvent peut-être nous renforcer quelque peu. Même si ce n’est que pour de courtes séquences, sur quelques minutes. Voilà où nous en sommes rendus maintenant… »

Jimmy Butler et Tyler Herro à la rescousse ?

Orphelin de Jimmy Butler, Tyler Herro, Duncan Robinson ou Gabe Vincent, mais aussi de Bam Adebayo et Dewayne Dedmon avant qu’ils ne reviennent au jeu chez les Wolves, Erik Spoelstra se montrait donc presque désespéré en conférence de presse, face aux coups du sort qui lui sont tombés dessus récemment.

« Offrez-nous simplement tout ce que vous avez », demandait-il ensuite à ses blessés, sans nommer qui que ce soit et sans penser à d’éventuelles conséquences sur le long terme. « Si vous avez l’habitude de jouer 30 minutes, jouez-en juste 15. Si vous avez l’habitude de jouer 20 minutes, jouez-en juste 8. Histoire que nous puissions en quelque sorte gérer les choses, en ce moment… »

Certes valeureux, les joueurs valides de Miami souffrent malheureusement de leur manque évident de talent et de profondeur de banc, quand il leur faut tenir un avantage ou tuer un match dans le money-time.

« Les gars donnent tout ce qu’ils ont », concédait néanmoins Erik Spoelstra, fier de ses hommes. « Tous ceux qui sont disponibles pour jouer donnent littéralement tout ce qu’ils ont. Et ils le font en étant eux-mêmes confrontés à pas mal de petites blessures. Ils jouent juste en traversant certaines choses et ils le font pour l’équipe. C’est admirable et inspirant de voir des gars faire ça. »

Rentré bredouille de son dernier road-trip (0-4), le Heat s’apprête maintenant à affronter deux fois les Wizards à domicile. Un retour en Floride censé relancer une machine pour le moins grippée…

« Nous en ressortirons plus forts », prévenait Erik Spoelstra, à propos des récentes difficultés de son groupe. « Je le promets à la Heat Nation. Nous étions si proches de rendre ce road-trip spécial, vu tous nos absents, mais nous n’avons simplement pas réussi à le faire. Nous allons donc nous reposer et nous préparer pour ce qui arrive. »