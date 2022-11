RJ Barrett en pleine crise d’adresse

Prolongé pour quatre ans à la fin de l’été, au moment même où les dirigeants fermaient la porte à l’arrivée de Donovan Mitchell, RJ Barrett fait clairement partie des joueurs cadres des Knicks. Après une progression constante, pour arriver à 20 points, 6 rebonds et 3 passes la saison dernière, l’arrière canadien subit un sérieux coup de frein. À l’heure de ces lignes, il tourne ainsi à 18 points à 39% aux tirs dont 25% à 3-points sur ce début de campagne, ses plus faibles pourcentages aux tirs en carrière.

En plein marasme avec un très faiblard 26% aux tirs sur ses cinq dernières sorties, RJ Barrett a encore déchiré aux tirs face aux Suns dimanche soir, loupant 8 de ses 11 tentatives dans la fessée délivrée par Phoenix (116-95). Pire encore, il n’y arrive plus au-delà de l’arc avec un atroce 2/26 sur la même période…

« Quand on est dans une bonne dynamique pendant plusieurs matchs, ça fait partie des hauts et des bas [d’une saison] », dédramatise RJ Barrett dans le Daily News. « Je dois simplement prendre les tirs qui se présentent à moi au fil du match et rester agressif offensivement. Je dois être confiant et c’est comme ça que j’aborde les choses. »

Maintenu dans le cinq majeur malgré sa vilaine série qu’on peut dater d’un match à Brooklyn il y a une dizaine de jours, RJ Barrett garde la confiance de son coaching staff. Mais il ne faudrait pas tarder non plus à retrouver la marche avant. « Le pire, c’est que quelques paniers faciles pourraient le relancer », souffle Tom Thibodeau.

« C’est mental à ce stade »

Homme de base des Knicks avec plus de 33 minutes de jeu en moyenne, et avec 16 tentatives de tir par match, soit le plus gros total de son équipe, RJ Barrett doit absolument régler la mire pour aider son équipe à raccrocher au classement, New York étant actuellement 10e à l’Est avec le rival de Brooklyn (8 victoires pour 9 défaites).

« C’est mental à ce stade », ajoute Jalen Brunson. « On a tous des moments difficiles. On a tous pris des tirs qu’il ne faudrait pas. Mais il faut rester fort mentalement. Et c’est un gars qui est fort mentalement. »

Après avoir déjà surmonté ce genre de période de vaches maigres, RJ Barrett doit tout simplement varier sa palette offensive. Se concentrer sur les autres aspects de son jeu, comme la défense, le rebond ou la passe, pour revenir sereinement à ses habitudes de scoreur dans un deuxième temps.

« Avec une victoire [cette nuit à Oklahoma City], ça restera un bon ‘road trip' », conclut-il. « Passer à 50% de victoires à l’extérieur, malgré ce parcours un peu fou, ce serait bien. Et c’est ce sur quoi on se concentre. »