Cam Reddish absent, Quentin Grimes a saisi sa chance

Blessé au pied puis écarté par Tom Thibodeau, comme Evan Fournier, Quentin Grimes n’avait disputé que six matches et 43 minutes depuis le début de saison. Sa situation était bloquée et même un passage par la G-League, pour jouer et accumuler du rythme, était écarté.

« Je pense que la meilleure chose, c’est qu’il reste avec nous », avait assuré le coach des Knicks après la victoire contre les Nuggets, durant laquelle le joueur n’avait pas foulé le parquet.

Quentin Grimes allait devoir être patient et attendre son tour. C’est finalement venu assez rapidement puisque dimanche, à Phoenix, Cam Reddish était absent. Tom Thibodeau a donc relancé l’arrière en le mettant carrément dans le cinq majeur, aux côtés de Jalen Brunson.

« Je dois attendre mon opportunité et ça allait venir », commente-t-il pour le New York Post. « Il faut être prêt pour ce moment-là, il est arrivé ce dimanche et j’en ai profité. »

En 32 minutes, Quentin Grimes a en effet compilé 10 points à 4/10 au shoot, 8 passes et 5 rebonds. Ce fut une parenthèse de bonheur pour lui dans une saison très compliquée jusqu’à maintenant.

« C’est dur, surtout quand on sait les attentes que j’avais en commençant la saison. J’ai dû composer avec une blessure au pied, j’ai essayé de rester fort mentalement, d’être professionnel, de faire ce que le coach me demande. Je ne crois pas avoir pensé que ma chance était passée. Je me connais, je sais que Thibodeau aussi me connait, la franchise aussi. »

Justement, quel bilan Tom Thibodeau tire-t-il de la performance du jeune joueur ? « Il a fait un match complet je trouve. Il a été solide en défense, il a cherché les joueurs ouverts ». « Il a été bon », ajoute Jalen Brunson. « Il a apporté de l’énergie, il a joué avec justesse. Il est capable de faire ce genre de match. »

Quentin Grimes Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 NYK 46 17 40.4 38.1 68.4 0.5 1.5 2.0 1.0 1.6 0.7 0.6 0.2 6.0 2022-23 NYK 71 30 46.8 38.6 79.6 0.7 2.5 3.2 2.1 2.5 0.7 1.0 0.4 11.3 2023-24 * All Teams 51 20 37.2 33.8 75.6 0.3 1.7 2.0 1.3 1.5 0.7 0.6 0.1 7.0 2023-24 * NYK 45 20 39.5 36.3 70.6 0.3 1.6 2.0 1.2 1.5 0.7 0.5 0.1 7.3 2023-24 * DET 6 19 21.4 14.3 90.9 0.2 1.8 2.0 2.3 1.5 0.8 1.2 0.7 5.3 Total 168 23 42.8 37.1 77.2 0.5 2.0 2.5 1.6 1.9 0.7 0.7 0.3 8.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.