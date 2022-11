Kyrie Irving : « Maintenant, on peut aller de l’avant »

Quelques heures après ses excuses et après avoir manqué huit matches de suite, car il était suspendu par la franchise, Kyrie Irving retrouvait les Nets contre les Grizzlies. Le meneur de jeu a signé 14 points et 5 passes en 26 minutes dans la victoire de Brooklyn.

« Ça fait du bien », a-t-il déclaré à ESPN. « Mes coéquipiers et le staff m’ont manqué. Ça fait du bien d’avoir passé ce match. Maintenant, on peut aller de l’avant pour le reste de la saison. »

La polémique est-elle vraiment terminée ? Le joueur pourrait-il se retourner contre les Nets pour contester cette suspension et pourra-t-il parler librement sans risquer d’être écarté à nouveau ?

« Je laisse ça à mon équipe juridique », écarte le champion 2016. « J’ai des gens forts autour de moi, qui vont faire leur possible pour me protéger, protéger ma famille. Je suis sûr que des choses seront faites dans le futur, mais je ne sais pas quand. J’aimerais être sur une plateforme où je pourrais partager ouvertement ce que je ressens sans être lourdement critiqué, étiqueté ou faire face à des perceptions extérieures qui n’ont rien à voir avec moi. »

Se concentrer sur le jeu

Ça paraît un objectif compliqué. Car ses messages ont fait de Kyrie Irving un symbole, qu’il le veuille ou non, pour les mouvements antivaxx et désormais aussi pour les « Black Hebrew Israelites ».

Une des factions les plus extrêmes et antisémites de ce mouvement, l’Israel United In Christ, s’était ainsi réunie en masse devant le Barclays Center hier soir. « C’est une conversation pour un autre jour » a évacué Kyrie Irving sur cet embrassant soutien. « Je suis juste ici pour me concentrer sur le jeu. »

Entre la suspension de Kyrie Irving, le départ de Steve Nash et des résultats qui peinent à arriver, les Nets ont récemment traversé des turbulences que Kevin Durant veut également mettre derrière lui. Ce premier match du meneur après sa suspension, c’est en quelque sorte le premier jour du reste de la saison de Brooklyn.

« C’est toujours plus agréable de se concentrer sur le jeu », explique ainsi l’ailier. « On est conscient des choses autour du terrain. Notre ligue est de plus en plus grande et importante, donc il y a beaucoup d’attention médiatique et de petites choses peuvent être critiquées. Il faut le plus possible rester concentré sur le jeu et avancer collectivement. On veut accumuler les bonnes journées et voir comment ça va évoluer. »