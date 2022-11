Kyrie Irving sort du silence pour présenter ses « profondes excuses »

« Je ne suis pas antisémite. Je ne l’ai jamais été. Je n’ai pas de haine dans mon cœur pour le peuple juif ou toute personne qui s’identifie comme juive. Je ne suis pas anti-juif, ni rien de tout ça ».

Suspendu depuis le 3 novembre pour avoir partagé sur son compte Twitter un film rempli de tropes antisémites et pour ne pas s’être excusé spontanément, Kyrie Irving a enfin adressé des excuses dignes de ce nom à la communauté juive lors de son entretien avec le journaliste Ian Begley, sur la chaîne new-yorkaise SNY.

« Je veux juste me concentrer sur le mal que j’ai causé ou l’impact que j’ai eu au sein de la communauté juive. Pour avoir placé une sorte de menace, ou une menace possible, sur la communauté juive, je veux m’excuser profondément pour toutes mes actions depuis que ce message a été publié », a-t-il déclaré.

Une influence à utiliser autrement

Le meneur des Nets a avoué avoir traversé des moments difficiles, vis-à-vis de sa famille et ses proches. Il assure aussi avoir pris conscience de l’impact qu’il pouvait avoir sur ses fans et l’importance de l’utiliser à bon escient.

« Ça a été difficile de rester à la maison avec ma famille qui a vu tout ça et m’a posé des questions. Ce qui n’a pas été difficile, c’est de m’expliquer parce que je sais qui je suis, ce que je représente. Mais je pense que l’aspect le plus difficile est de traverser tout ça, de comprendre le pouvoir de ma voix, l’influence que j’ai. Je ne suis l’idole de personne, mais je suis un être humain qui veut avoir un impact et changer les choses. Pour ça, je dois vivre de manière responsable et donner un meilleur exemple à nos jeunes. Pour ma génération et la génération d’avant ».

Pendant sa suspension, Kyrie Irving a également confié avoir pu s’entretenir avec des leaders de la communauté juive mais aussi d’autres horizons, dont la somme fait la fierté de la ville de New York.

« C’était un long apprentissage pour être honnête avec vous, beaucoup de blessures qui devaient être guéries, beaucoup de discussions qui devaient être tenues. Et beaucoup de réflexion. Et j’ai eu la chance de le faire avec des gens formidables de la communauté juive, de la communauté noire, de la communauté blanche », a-t-il notamment ajouté. « J’ai essayé de trouver une meilleure perspective sur la façon de vivre une vie plus harmonieuse. Je suis un homme qui défend la paix. Je ne tolère aucun discours de haine ni aucun préjugé et je ne veux pas me retrouver à un point où on se méprend sur ma position en termes d’antisémitisme ou de toute autre forme de haine contre quiconque dans ce monde ».

Cet entretien devrait être la dernière étape préalable à son retour sur les parquets, qui devrait logiquement intervenir ce dimanche, à l’occasion de la réception des Grizzlies.