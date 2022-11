Zach LaVine calme le jeu avec Billy Donovan

Pour Zach LaVine, l’incident est clos. L’arrière/ailier a mal réagi à chaud devant les micros vendredi, suite à une défaite frustrante concédée par Chicago face à Orlando (107-108). À 1/14 au tir ce soir-là, il avait prématurément rejoint le banc lors des quatre dernières minutes de la rencontre.

Plus réfléchi hier après l’entraînement, l’ancien joueur des Wolves est revenu sur ce début de « bad buzz » qu’il espère vite faire oublier, avec une grosse performance face à Boston ce soir par exemple.

« Je lui ai simplement dit que je sentais que j’avais gagné le droit d’aller sur le terrain et d’essayer de jouer malgré un mauvais match », a-t-il expliqué. « Sa décision était d’essayer de faire la meilleure chose pour l’équipe, ce que je respecte. Si nous avions gagné, j’aurais été ravi. On a perdu, donc je ne l’étais pas ».

Son intervention avait avant tout pour but de tempérer ce qui ressemblait à un début de tension, d’autant que le déroulement du match a donné raison à son coach, les remplaçants ayant notamment été essentiels pour revenir au score et vraiment pas loin d’arracher la victoire.

« J’ai fait un match horrible. Ça ne reste qu’un match, mais je ne veux pas que ça prenne des proportions démesurées au point de parler de cette défaite, alors qu’on a perdu d’autres matchs cette saison et qu’il en reste beaucoup. Tout va bien. Il comprend où je veux en venir et je comprends que les décisions qu’il doit prendre en tant qu’entraîneur sont difficiles, même si vos joueurs ne sont pas d’accord avec elles », a ajouté Zach LaVine.

Le dialogue n’est pas rompu

Conforté dans sa décision par ces déclarations, Billy Donovan a lui aussi tenu à calmer le jeu. Les tensions et frustrations font partie de la vie d’un vestiaire et il est important pour tout le monde de passer à autre chose.

« Je comprends parfaitement son esprit de compétition, son désir de gagner et d’être sur le terrain. Il doit le faire. Je pense que tous les grands joueurs veulent pouvoir faire ça », a-t-il glissé. « J’ai estimé qu’à ce moment-là, c’était le mieux pour l’équipe. Et je pense qu’il sait que j’essaierai toujours de faire passer l’équipe en premier et de faire ce qui est le mieux pour elle. Je respecte aussi son point de vue (…). Chaque fois que vous êtes dans un environnement très compétitif, il y aura toujours des frustrations, des déceptions ou des contrariétés. Mais j’ai toujours le sentiment que je peux tout dire à Zach et je pense qu’il peut tout me dire ».

C’était aussi l’objectif de cet exercice de clarification : assurer qu’il n’y avait pas de friture sur la ligne. Zach LaVine a donc enfoncé le clou en assurant que le dialogue n’a jamais été rompu avec son coach.

« Nous avons une bonne relation avec Billy. Nous parlons tout le temps. Je pense qu’il comprend, nous sommes des adultes, c’est une affaire d’adultes. Il y aura des jours difficiles. Comme dans n’importe quel sport ou n’importe quelle entreprise, on ne peut pas être d’accord sur toutes les décisions prises. Alors on en parle, on passe à autre chose tout en acceptant le point de vue de l’autre partie » conclut-il pour définitivement tourner la page.