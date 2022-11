Zach LaVine très mécontent d’avoir fini sur le banc

Zach LaVine a peu goûté au traitement qui lui a été infligé lors desquatre dernières minutes du match perdu de peu face à Orlando (107-108). Clairement à côté de ses pompes, à 1/14 au tir, l’arrière/ailier a tout simplement fini son match sur le banc, constatant impuissant au revers de son équipe.

Après la rencontre, il n’est pas passé par quatre chemins pour exprimer sa désapprobation.

« Je dois faire un meilleur travail au début du match pour mettre mes tirs, mais vous devez jouer avec un gars comme moi jusqu’à la fin », a-t-il déclaré malgré ses 4 points au compteur. « C’est mon boulot. Est-ce que j’aime cette décision ? Non. Est-ce que je dois vivre avec ? Oui. Je dois être prêt à rechausser mes chaussures et à jouer le prochain match ».

Billy Donovan à la recherche d’un électrochoc

Difficile de dire si Zach LaVine aurait pu être « clutch » sur la fin après avoir tant arrosé, même si c’est aussi ce qu’on attend d’un « franchise player ».

Billy Donovan a été conforté dans son choix par son expérimentation entre la fin du troisième quart-temps et le début du quatrième, lorsqu’il a mis Zach LaVine au repos pendant plus de 9 minutes, et que Chicago a réduit son déficit de 16 à 4 points. Il s’en est d’ailleurs fallu de peu pour qu’il réussisse son coup sur la fin puisque les locaux menaient de quatre points à 20 secondes de la fin, jusqu’à ce que Jalen Suggs ne renverse le sort de la rencontre.

« J’ai l’impression que mon travail, ma responsabilité dans ces moments-là, c’est d’essayer de prendre les meilleures décisions pour l’équipe », s’est défendu le coach. « Et je pense que c’était la meilleure décision à ce moment-là. Pour moi, je ne vois rien d’autre qu’un match au déroulement singulier. Je sais qu’il voulait être sur le terrain. Il n’y a probablement pas beaucoup de matchs dans sa carrière où il n’a pas été sur le terrain dans ces moments-là, mais ce groupe jouait bien et ça nous a donné une chance ».

À la relance face à… Boston

Zach LaVine a en effet fini avec le pire +/- de son équipe (-19), signe que les Bulls ne trouvaient pas de solution lorsqu’il était sur le terrain. Au-delà des cas personnels, Chicago en est à quatre revers consécutifs et c’est donc normal que Billy Donovan soit à la recherche de leviers pour inverser la tendance.

« Personne ne va se sentir désolé pour nous. Nous avons un autre match à venir et nous devons gagner. C’est encore tôt dans la saison, mais on ne veut pas tomber dans cette habitude de perdre, perdre, perdre et continuer à dire qu’on prendra le prochain. Ça craint. Mais je pense qu’on va s’en sortir. On est assez forts mentalement ».

Sauf que le prochain match se déroulera face à Boston, leader de la conférence Est et qui reste sur neuf succès…