Mike Conley absent pour les deux prochaines semaines ?

L’action est étrange mais ne laissait rien présager de bon. En défense sur Damian Lillard samedi soir dans la rencontre entre les Blazers et le Jazz, Mike Conley s’est tordu le genou en prenant position pour éviter l’écran posé par Jusuf Nurkic. Le meneur est alors resté au sol, son genou ayant visiblement un peu tourné.

« J’ai voulu faire un pas, et pour une raison quelconque, sur ce pas, ma jambe s’est complètement bloquée et tout mon poids est revenu directement dans mon genou. Au début, je ne savais pas ce qui s’était passé. Sur le moment, j’ai eu l’impression que ça allait être pire que prévu », a-t-il confié après le match.

Le verdict est donc tombé hier soir. S’il ne souffre pas d’une blessure majeure ni de dommages particuliers au niveau des ligaments, Mike Conley va tout de même devoir se remettre d’une entorse du genou. The Athletic annonce que ça l’éloignera au moins deux semaines des parquets, quand ESPN est moins affirmatif et explique que le meneur sera évalué « au jour le jour ». Ça reste toutefois un coup dur pour la franchise de Salt Lake City qui s’appuie beaucoup sur son vétéran. Notamment son nouveau coach, Will Hardy, avec lequel il est très proche.

Dans une interview parue ce week-end sur NBA.com, il avait même affirmé se sentir en grande forme, boosté par le contexte actuel à Utah.

« Je me sens très bien. C’est drôle parce que je n’ai rien ressenti depuis ma blessure à l’ischio-jambier il y a deux ans. Mais c’est la chose qui revient le plus souvent sur moi : ma santé. J’ai été en bonne santé pendant deux ans. Cette blessure n’est arrivée qu’une fois. Mais cette image me colle à la peau. Je me sens bien. Les jeunes me permettent de rester en forme. Ils me font travailler tous les jours. J’en profite », avait-il déclaré.